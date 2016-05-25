"Динамо" объявит фамилию нового главного тренера в течение 2 недель, и это не Семин

В "Динамо" сделали официальное заявление по ситуации с новым главным тренером команды.

"Имя нового тренера "Динамо" объявит в течение двух недель, до выхода команды из отпуска. "Динамо" не ведет переговоров с Юрием Семиным, о скором назначении которого некоторое время назад сообщали СМИ, – рассказал руководитель пресс-службы московского клуба Илья Кузенкин. – Кроме того "Динамо" сделает бесплатным вход на домашние матчи клуба в ФНЛ для владельцев абонементов на прошлый сезон. Болельщики смогут получить бесплатные абонементы на новый сезон при предъявлении старых. Об этом футбольный клуб объявит на своем официальном сайте, как только клуб утвердит билетно-абонементную программу на следующий сезон. И еще информация для болельщиков: "Динамо" планирует встречу болельщиков с руководством, тренерами и игроками. Ориентировочно – в августе, поскольку в июне будет насыщенный подготовительный период, а в июле команда будет входить в ритм ФНЛ. Кроме того, в августе как раз завершается трансферный период. Более точную дату определим исходя из календаря сезона".