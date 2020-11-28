10 лет назад не стало Владимира Маслаченко
10 лет назад, 28 ноября 2010 года не стало великого футболиста и комментатора Владимира Маслаченко.
В составе «Спартака» Маслаченко провел 220 матчей, дважды выигрывал Кубок СССР и становился чемпионом СССР 1962 года. В составе сборной СССР он стал победителем чемпионата Европы 1960 года.
Маслаченко выступал за криворожский «Спартак», днепропетровский «Металлург», московские «Локомотив» и «Спартак». Он является членом Клуба Льва Яшина, объединяющего вратарей, сыгравших на ноль более чем в ста официальных матчах. В 1961 году он был признан вратарем года.
После завершения карьеры футболиста Маслаченко ушел в журналистику, где добился успехов как комментатор. В 2000 году он стал лауреатом национальной премии в области телевидения «ТЭФИ».
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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