10 лет назад не стало Владимира Маслаченко

10 лет назад, 28 ноября 2010 года не стало великого футболиста и комментатора Владимира Маслаченко.

В составе «Спартака» Маслаченко провел 220 матчей, дважды выигрывал Кубок СССР и становился чемпионом СССР 1962 года. В составе сборной СССР он стал победителем чемпионата Европы 1960 года.

Маслаченко выступал за криворожский «Спартак», днепропетровский «Металлург», московские «Локомотив» и «Спартак». Он является членом Клуба Льва Яшина, объединяющего вратарей, сыгравших на ноль более чем в ста официальных матчах. В 1961 году он был признан вратарем года.

После завершения карьеры футболиста Маслаченко ушел в журналистику, где добился успехов как комментатор. В 2000 году он стал лауреатом национальной премии в области телевидения «ТЭФИ».

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