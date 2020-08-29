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«10 человек играли против 15». Аджоев о матче «Арсенала» со «Спартаком»

21:17
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Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев остался недоволен судейством в матче 6-го тура Тинькофф-РПЛ против «Спартака» (1:2). Судья Алексей Матюнин удалил полузащитника туляков Даниила Лесового за две желтые карточки.

— Что тут сказать? 10 человек играли против 15... Очень тяжело, — заявил Аджоев. — Удаление Лесового? Боковой же все должен видеть. Мяч уходил на угловой. Да, я не оправдываю эмоции Лесового. Но вы разберитесь в эпизоде. От кого мяч то ушел?

Потом — Костадинову нос чуть не сломали. Он лежит, кровь... Ноль реакции. Что вообще происходит? (Виталий Айрапетов)

Спартак — Арсенал Т

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