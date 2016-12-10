Ромулу: "Переговоры с "Фламенго" я смогу начать 1 января"

Полузащитник "Спартака" Ромулу подчеркнул, что не ведет переговоров с другими клубами по поводу своего возможного перехода. Ранее сообщалось о том, что бразилец может подписать соглашение с "Фламенго" и уже увез свои вещи из Москвы. "Менгао" хотят договориться с красно-белыми о досрочном расторжении контракта Ромулу.
За "Спартак" Ромулу выступает с 2012 года, в нынешнем сезоне он провел 8 матчей в чемпионате России и по одному в Лиге Европы и Кубке России.
"Много было сказано о моем переходе в "Фламенго". В том числе говорили, что я уже согласовал все детали контракта. Я благодарен болельщикам за беспокойство. Но могу сказать, что мое соглашение со "Спартаком" действует до июня 2017 года. Поэтому только с 1 января я буду иметь право на переговоры с другими клубами. Сейчас я намерен насладиться праздниками и провести время с семьей и друзьями", - написал Ромулу в Instagram.
Jean4
Коль Спартак новый контракт решил не предлагать, значит скорее всего уйдет этой зимой за минимальную компенсацию. До лета нет смысла держать, тем более сейчас будет период до заявок, можно ему подыскать замену. Впечатления неоднозначные, вроде и играл порой неплохо и в основной обойме был, но ждали от него все-таки большего. Лечился больше года, это конечно сильно выбило его из колеи. Жаль что не сложилось в полной мере, начинал то ярко.
01:38 11 декабря
баламошка
Не сможешь. У тебя 1 января голова как тыква будет.
22:06 10 декабря
redshark
Мы много ждали от тебя, но...., но все таки был ты наш!!!! Спасибо тебе за все!
22:02 10 декабря
Alex.S
Если б не та травма...
21:58 10 декабря