Михаил Вартапетов: "Зе Луиш, Комбаров и Боккетти, будут готовы к работе на зимних сборах"

Глава медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов подчеркнул, что встреча совета директоров красно-белых прошла в нормальном режиме, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Специалист рад возможности рассказать руководству о проблемах и достижениях.

- Мы отчитываемся два раза в год. Очень рад этому обстоятельству, потому что есть возможность рассказать о проблемах и достижениях, - сказал Вартапетов. - Это очень хорошо – не в каждом клубе такое происходит. Да и медицинский департамент такой структуры, как у нас, есть не у всех. Так что была хорошая рабочая встреча. Мой доклад принят, утвержден. Все нормально, двигаемся дальше.

- Как скоро ждать возвращения Комбарова и Таски.

- Я бы не стал ставить их в один список. Все наши бывшие травмированные, а именно Зе Луиш, Комбаров и Боккетти, будут готовы к полноценной работе на зимних сборах. По Таски мы дадим информацию чуть позже, сейчас мы его обследуем.

- У него проблемы с коленом?

- Да. Он в Москве, еще не улетел.

- Но там не связки?

- Давайте пока не будем преждевременно говорить, нам нужен еще день-два.

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