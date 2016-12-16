Михаил Боярский: "Отсутствие Витселя вряд ли как-то отразится на результатах "Зенита"

Народный артист России, болельщик "Зенита" Михаил Боярский, рассуждая о трансферах санкт-петербургской команды, отметил, что незаменимых игроков не бывает. По его словам, такого сильного игрока, как Витсель, у "Зенита" не было давно.

- Заменить возможно всех, - сказал Боярский. - В этом мире незаменимых нет. Мы потеряли Халка. Казалось, без него играть не сможем. Смогли. Витсель часто работал на поле в паре с Халком, поэтому его уход был ожидаем. Конечно, такого прекрасного спортсмена, как Аксель, у "Зенита" не было давно. Но Эрнани тоже покупали люди профессиональные , знали, какую позицию он займет. Посмотрим, как он сыграет, и уже тогда будем делать выводы. Если его заметили руководство клуба и тренеры, значит, он талантлив. Думаю, он быстро адаптируется. Если он начнет тренироваться после новогодних праздников, то у команды есть все шансы не потерять свою мобильность. Любой новичок хочет показать себя с наилучшей стороны и доказать свою состоятельность. Эрнани будет выкладываться на поле. Отсутствие Витселя вряд ли как-то отразится на результатах игр "Зенита" в чемпионате России. (Любовь КОНЯЕВА)