Эрнани: "Я перешел в большой европейский клуб благодаря "Атлетику Паранаэнсе"

Новичок "Зенита" Эрнани отметил, что его предыдущий клуб "Атлетику Паранаэнсе" воспитал его как личность и футболиста. Сегодня полузащитник подписал пятилетний контракт с питерским клубом. Сумма сделки не разглашается, но по информации "СЭ" она составила 8 миллионов евро.

- Я очень благодарен "Атлетику" за все, что они сделали для меня, - приводит пресс-служба бразильского клуба слова Эрнани. - Этот клуб сформировал меня как футболиста и человека. Сегодня я ухожу в большой европейский клуб благодаря этой структуре. Это один из лучших бразильских клубов.