Грузия и Литва — на выход

Летопись Акселя Вартаняна. 1990 год. Часть третья.

В прошлый раз мы в общих чертах проследили за подготовкой ведущих наших клубов к чемпионату. Незадолго до его начала усилились слухи, возникшие минувшей осенью, об увеличении численности состава высшей лиги.

16 или 18?

Этим вопросом задавались многие печатные издания. Нет, говорят, дыма без огня. Дымок, по всей вероятности, подул с верхних этажей командной высотки. Кто-то попытался в перестроечной суматохе, нарушив Положение, сохранить прописку в элитном доме занявшему последнее место «Зениту» и стоявшему перед ним «Локомотиву».

Правила игры не нарушались более двадцати лет, с 1967 года, когда тот же «Зенит» остался последним, 19-м. Амнистировал его партаппарат. Повод — железный, то бишь политический: негоже в год 50-летия переворота, называемого Октябрьской революцией, оставлять город на Неве без своего представителя в высшем классе.

Вторая попытка не удалась. В защиту закона выступила футбольная общественность, люди авторитетные, уважаемые — Гавриил Качалин, Никита Симонян, Лев Яшин... Здравый смысл, что случается не так часто, все же восторжествовал. Казалось, ответ на вопрос получен — 16. Ан нет. Число участников в преддверии приближающегося чемпионата изменилось. Не в ту сторону. Об этом и собираюсь рассказать.

Я вас проинформировал о настроениях футбольных федераций Грузии и прибалтийских республик. Под давлением политиков они отказались от участия своих команд во всех лигах союзного чемпионата.

Высший класс советского футбола покинули неизменные его участники (исключение — весна 1936 года) динамовцы Тбилиси и получившая в прошлом году право в нем играть «Гурия» из города Ланчхути. Жил я уже в Москве и очевидцем описанных событий не был. По заданию редакции в марте 1990 года я отправился в Тбилиси, дабы разобраться в ситуации, и попал

С корабля на бал

На собрание тбилисского «Динамо», где решался вопрос об участии в уже начавшемся союзном первенстве. Федерация футбола СССР согласна была принять тбилисцев, просрочивших время подачи заявок. Собрание — закрытое, без представителей прессы. Проник туда благодаря начальнику команды, блестящему футболисту 1970-1980-х, форварду «Динамо» и сборной СССР Владимиру Гуцаеву, соседу моему: мы многие годы жили в одном доме, в одном подъезде. Владимир — на первом этаже, я — на третьем.

Собрание бурное. В эмоциональных речах игроков — тревога. Предстоял чемпионат мира. В расширенный список кандидатов в сборную Лобановский включил несколько тбилисских игроков. Кроме того, участие в советском чемпионате — шанс заключить контракт с зарубежными клубами. «Не желаем играть на колхозных огородах в кедах и тапочках», — говорили, да нет, криком исходили Заур Хапов, Сосо Чедия, Кахи Цхададзе. Короче, команда против выхода. Кто их слушал? Вопрос решался на более высоком уровне.

Федерация футбола Грузии уже образована, возглавил ее Нодар Ахалкаци. Аудиенцию у Нодара Парсадановича получил беспрепятственно, знал он меня, несколько раз встречались. Беседовали в резиденции федерации. Ахалкаци настроен оптимистично, о предстоящих проблемах знал, но был полон добрых надежд: «Мы ясно отдаем себе отчет, что без определенных издержек не обойтись, и все же пошли на это. Грузия — футбольная держава. Мы создадим футбольную инфраструктуру и будем представлять в ФИФА отдельную, независимую единицу.

Совершенно очевидно, что мы имеем все условия для полноценного развития футбола: это наличие высокотехничных футболистов, квалифицированных тренеров, судей, многочисленные стадионы, материально-техническая база и, наконец, благоприятные климатические условия».

Кое в чем (помимо талантливых футболистов и теплого климата) желаемое, видимо, выдавалось за действительное.

Независимый чемпионат

открыли оперативно, 30 марта. Три лиги: высшая (18 команд), первая (20), вторая (61 команда распределена в три группы по географическому принципу — Западную, Центральную и Восточную).

На открытии присутствовал я по приглашению Гуцаева, следил за игрой «Иберии» (так стало именоваться «Динамо») с «Колхети» из Поти, приморского города, откуда футбол прошествовал по городам и селам республики. На трибунах — 70 тысяч зрителей. Развлекали их участники концертной программы. Перед игрой глава грузинской православной церкви Илия Второй благословил чемпионат. Первый удар по мячу (без которого не обходятся ныне матчи российского первенства) произвел 11-летний Виталий Дараселия, сын трагически погибшего в 1982-м полузащитника «Динамо» и сборной СССР Виталия Дараселии.

Организаторы учредили денежный приз (тысяча рублей) игроку, забившему первый гол. Счет матча и первого чемпионата Грузии открыл защитник «Иберии» Гела Кеташвили. В красивом прыжке он отправил мяч головой... в ворота своей команды. Гол оказался единственным. «Иберия» проиграла — 0:1. Кому же передать денежный приз? Из-за пикантности ситуации деньги перевели семье Дараселии.

Итак, в высшей лиге советского первенства осталось 14 команд. Еще не вечер.

Слезы на глазах

Как же без грузинского футбола, тбилисского «Динамо»? Его игра привлекала публику темпераментом, высоким исполнительским мастерством, артистизмом, высочайшей техникой, импровизацией, приверженностью атаке. Многочисленную шеренгу высочайшего уровня исполнителей (список длиннющий) возглавлял великий, неповторимый Борис Пайчадзе, признанный в Грузии не только футболистом — спортсменом № 1.

Тбилисские динамовцы расцвечивали советский чемпионат яркими красками. Их заслуги не только в медалях разного достоинства и в хрустальном кубке, дважды привезенном на берега Куры. Это прежде всего преданность футболу, Игре. Они пропагандировали футбол романтичный, наступательный, комбинационный, эстетичный, «смотрибельный». Демонстрируя его привлекательность, тбилисцы наслаждались игрой, самим процессом, и доставляли удовольствие зрителям, футбольным гурманам. Подавали пример тем, кто занимался тяжелым ремесленническим трудом, в поте лица добывая очко ради Его Величества Результата. Провожая динамовцев со слезами на глазах, поблагодарим их: «Диди мадлоба» («Большое спасибо») за все, что вы сделали для советского футбола, за то, что были с нами. Пожелаем успехов на избранном вами пути.

«Жальгирис»

Третье пришествие литовской команды в советский чемпионат. В двух первых, в 1953-м и в начале 1960-х, республику представлял вильнюсский «Спартак», в 1980-е — «Жальгирис». Он оставил заметный и довольно приятный след среди представителей братских республик. Об особенностях литовской команды, самобытной (слово точное, но стершееся от частого употребления), с присущим только ей техническим багажом, рациональной, дисциплинированной, неуступчивой, было сказано немало. Добавлю к сказанному характеристику «Жальгириса», данную Львом Филатовым: «Мне нравится основательность и постепенность, свойственная «Жальгирису»... Он не доверяет никому, не набивается на скоропалительные комплименты. Таков его стиль, темперамент, уклад, и грешно его торопить ... Верится, что он отыщет способ и обязательно свой, который будет согласован с характером его игры и с характером игроков, своих, доморощенных, верных... Не проходит ощущение, что силу свою он не намерен преувеличивать, да и вообще живет своим умом, равнодушен к скорому суду по старинным трафаретам. Так и тянет поддержать его в этом» («Спортивные игры» № 2).

Не осталось для этого времени. «Жальгирис», несмотря на противодействие политиков, вступил в советский чемпионат 9 марта и проиграл в Одессе «Черноморцу» — 0:1. Но уже через два дня, 11 марта, Литва объявила о выходе из состава СССР и образовании самостоятельного государства. Играть в чемпионате другой страны «Жальгирис», разумеется, не мог.

И в Литве организовали самостоятельный чемпионат, не столь масштабный, как в Грузии. Три лиги, но с меньшим «народонаселением». В высшей и первой лигах — по 15 команд. Во второй — две зоны: Западная и Восточная, тоже по 15 участников.

«Жальгирис» в том виде, в каком его знали в СССР, фактически распался. Сукристов, Баранаускас, Иванаускас и Нарбековас уехали в Израиль и венскую «Аустрию». Мажейкис, Фридрикас, Шюгжда и Янонис, образовав солидную литовскую диаспору в московском «Локомотиве», остались в советском чемпионате.

С грустью прощаемся и с литовцами. Семь последних чемпионатов (1983-1989) «Жальгирис» был с нами. Держался достойно, выделялся независимым нравом, лица своего, ни на кого не похожего и довольно привлекательного, не терял, перед грандами не тушевался, ниже экватора не опускался, а в 1987-м медальку бронзовую прихватил.

Тбилисцы и «Жальгирис» оформили развод цивилизованно, покинули советскую коммуналку без взаимных оскорблений и мордобоя. Нам будет их не хватать. Пожелаем им всего самого доброго.

53-й союзный открыт

в первый день весны, 1 марта, в Днепропетровске матчем «Днепра» с «Ротором». Впервые недосчитались трех участников. После отказа «Жальгириса» осталось их 13.

Уделили внимание старту чемпионата многие издания, не только спортивные. Откликнулся в «Известиях» (от 1 марта) Лев Филатов. Анализируя темы проблемные, он выразил отношение к затянувшейся борьбе между функционерами (Госкомспортом СССР и его футбольным управлением) и профессионалами (Союзом футбольных лиг) за право руководить советским футболом

Цитирую: «Бывшие управление и федерация слились отныне под вывеской Федерация футбола СССР. Отбив неподготовленные наскоки новоявленного Союза лиг, федерация обрела всю полноту власти. И теперь вопрос — как она ею распорядится? Будут ли ее решения и меры профессио­нальными либо она, как и прежде, осядет в болоте любительства, когда никто не знал, откуда ветер дует, по какому телефону отдадут очередное нелепое, противоправное распоряжение? Так что победа над Союзом торжеством не выглядит».

Тон повествования сомнений не оставляет: знак вопроса поставлен Филатовым для формы, автор не сомневался — ничего в управлении нашим футболом не изменится, ветры будут дуть с тех же высот, а живучее телефонное право, подменявшее закон, не сумела ликвидировать и перестройка.

Да и что ожидать от чиновников, пересевших с начальственного кресла футбольного управления в председательское в федерации? Те же люди, вернее, человек более десяти лет крепко держал руль управления футболом, с изменением «климата» в стране перестроиться не сумел, вернее, не желал.

Из резиденции федерации все еще раздавалась откровенная ложь в большом и малом. Примеров множество. Вот свежий, горячий еще. Влиятельное в федерации лицо, ответственный ее секретарь Алексей Парамонов сделал в феврале безответственное, не имеющее ничего общего с действительностью заявление. Он прилюдно утверждал, будто решение Федерации футбола Грузии о выходе команд республики из советского чемпионата стало для него, как он изволил выразиться, «полной неожиданностью». Между тем, еще в январе шеф его, Вячеслав Колосков, встречался с заместителем начальника республиканского совета «Динамо», с известным в прошлом футболистом Кахи Асатиани, и тот ввел Вячеслава Ивановича в курс дела.

С несовпадением слов и дел руководства федерации мы столкнемся не раз. Довольно о начальниках, поговорим о футболе, в частности, об афишированном матче

«Днепр» — «Ротор»

Эта встреча и открыла прихрамывающий на одну ногу, усеченный чемпионат, 53-й союзный. Большинство матчей первого тура состоялись четвертого и пятого марта. Игру «Днепра» назначили на первое, поскольку седьмого играть ему в Лиссабоне с «Бенфикой» четвертьфинал Кубка чемпионов.

Первый гол чемпионата в прессе описывали подробно, статистики внесли в «гроссбухи» (выражение Константина Есенина). Со случившимся уже на 16-й минуте на поле стадиона «Метеор» разобрались не сразу. Открыл счет в игре и в чемпионате, по утверждению СМИ, защитник хозяев Александр Червоный. Однако, как позже выяснилось, московский арбитр Филиппов внес в протокол фамилию оборонца «Ротора» Владимира Осколкова. Он с линии площади ворот неловко прервал передачу с фланга, и мяч юркнул в сетку собственных ворот. Редкий для первого турнирного гола случай. «Днепр» имел преимущество и выиграл по делу — 3:1.

Тур для начала весны получился результативным, в шести матчах забили 21 гол, коэффициент довольно высокий — 3,5. Самый крупный счет зафиксирован в тесном, куцем зале ЛФК ЦСКА, где «новобранец» разгромил угледобытчиков — 4:0.

ЦСКА — «Шахтер»

«Лейтенант» команды ЦДКА (ЦДСА) Валентин Николаев был приятно удивлен результатом и впечатлен превосходством своих «потомков» над соперником в скорости передвижения, обработке мяча и принятии решений. Возмутила Валентина Александровича грубая игра обороны гостей, не успевавшей за быстрыми перемещениями армейских форвардов: «Особенно этим грешил молодой Онопко, предупрежденный за грубый прием уже на 13-й минуте, — негодовал Николаев, — но эта мера не охладила его пыл, и к концу матча арбитру Чехоеву даже надоело делать замечания за грубую игру» («Советский спорт» от 6 марта).

Такую вот нелестную характеристику выдал Николаев 20-летнему парню, делавшему первые шаги в большом футболе. Не знал Валентин Александрович, в какого большого мастера вырастет защитник «Шахтера». Работоспособный, прекрасно на поле ориентировавшийся, цепкий, неуступчивый, Онопко не терялся в сложнейших ситуациях, великолепно играл головой, был столпом обороны, вожаком.

В составе сборной СНГ, затем России участвовал в чемпионатах Европы и чемпионатах мира. Играя за «Спартак», получил три золота и дважды признавался лучшим футболистом России...

Обращу ваше внимание на упреки Николаева в адрес судьи, коему «надоело делать замечания за грубую игру». Наказывал Чехоев в равной мере нарушителей и их жертв, предъявив по одной желтой карточке. Не видевшие игру и имевшие о ней представление по сухому отчету протокола, могли предположить, что проходила едва ли не в дружеской обстановке. Такое судейство, деликатно называемое у нас либеральным, стало в стране на протяжении десятков лет нормой.

Характерный пример — матч 3-го тура «Днепра» с «Торпедо» (1:0). Местные корреспонденты В. Кривопальцев и Я. Новак отметили «слишком частые выходы на поле врачей: жесткость часто превращалась в грубость». Арбитр А. Хохряков (Йошкар-Ола) при сем присутствовал и лишь один раз потрудился извлечь из кармашка желтую карточку. «Хоть без скорой помощи обошлось», — вздохнули с облегчением журналисты. Не знали они, что функции скорой исполняли на базе в Мячково торпедовские эскулапы, колдовавшие над изрядно «обработанными» Жуковым и Юрием Савичевым. К следующей игре Жукова привели в чувство, Савичева не успели.

Вернусь, однако, к героям первых весенних туров, армейцам, забившим четыре гола чемпиону.

«Спартак» — ЦСКА

Билетные кассы опустошили быстро, и непосредственно перед игрой (состоялась 16 марта в спорткомплексе «Олимпийский» в присутствии 40 тысяч зрителей) на дальних подступах к месту встречи, как в старые добрые времена, охотились за лишним билетиком.

Перед матчем (боясь разочаровать нынешнее поколение, не решусь употребить широко ныне распространенное слово «дерби», поскольку к футболу не имеет ни малейшего отношения) большинство специалистов отдавало предпочтение «Спартаку», не сомневаясь, что опыт его и мастерство определят исход поединка с не нюхавшей пороха в батальных сражениях армейской молодежью.

Ожидания битком забитых трибун, жаждущих праздничного зрелища, обилия забитых мячей и живущей до самых последних минут интриги, сбылись в полной мере.

Павел Садырин неожиданно предложил Олегу Романцеву, исповедовавшему атакующий футбол, открытую игру, что в футбольной среде восприняли как самоубийство. Что ж, как говорил классик:

«Безумству храбрых поем мы песню!»

По сигналу земляка Юрия Савченко парни Романцева обрушили на армейского стража Шишкина град выстрелов, один опаснее другого. Напряжение возникало после подключения в атаку защитника Позднякова. Сначала он вывел на ударную позицию Шалимова, затем сам вышел на армейские ворота. Вместо 2:0 получилось... Что получается, когда не забиваешь ты, известно. Достоверность расхожего в футболе изречения обосновал форвард армейцев Брошин, изгнанный из садыринского «Зенита» за непотребное поведение и вернувшийся к Садырину уже в ЦСКА. Пробил он на 11-й минуте в ворота лучшего советского вратаря прошлого сезона Черчесова неотразимо — 1:0. Сколько же эмоций и нервных клеток растратили болельщики в первые минуты матча.

Недолго торжествовали армейские болельщики. Через шесть минут еще один одессит, перебравшийся в последние годы в «Спартак», Перепаденко, со второй попытки счет сравнял: сначала попал в Шишкина, через мгновение первым поспел к отскочившему от вратаря в кучу игроков мячу. И уже — 1:1. Красно-белые фанаты еще праздновали успех, как Шмаров, вслед за ним Родионов, казалось, решили исход матча — 3:1. Поклонники чемпиона — в экстазе. Кто способен успокоить беснующиеся трибуны? Удалось воспитаннику спартаковской школы Корнееву, «призванному» не так давно исполнить священный долг- 3:2.

Уже в первом тайме наколотили друг другу пять мячей. Что же дальше будет? Не торопитесь, всему свое время. Случились начатые до перерыва

Качели

После небольшого отдыха взметнулись в другую сторону: вошедший во вкус Корнеев забил еще два гола: с пенальти счет сравнял, а за четверть часа до конца сделал первый в чемпионате хет-трик и вывел ЦСКА в лидеры — 4:3. Слово за «Спартаком». Доверила его команда недавно вышедшему на замену 21-летнему Карпину, между прочим, воспитаннику ЦСКА. Сам не забил, но не без его участия качели вновь взмыли вверх. На 82-й минуте Карпин прорвался по флангу и прострелил вдоль ворот. Защитник армейцев Фокин, потеряв ориентир, пробил по своим. Точно. Изрядно утомленное электронное таб­ло вновь меняет цифры — 4:4. Еще через три минуты Карпин с того же правого фланга подал в штрафную. Не подача — конфетка, грех не забить. Родионов не стал брать грех на душу и ловко переправил мяч в армейские сети. Вряд ли они были рады «улову». Спартаковские поклонники, потеряв голос, все же создали невообразимый шум под сводами «Олимпийского». А табло, вконец выбившееся из сил, работу свою выполнило. В оставшиеся минуты обе команды из уважения к добросовестно трудившемуся табло беспокоить его не решились — 5:4.

Так завершился зубодробительный валидольный матч. Специалисты обнаружили в оборонительных порядках обеих команд множество изъянов, однако публика в восторге. Издревле народ жаждал хлеба и зрелищ. С хлебом (в смысле еды) в стране была напряженка, даже в столице ввели ограничительную талонную систему. Что же до зрелища, трибуны «Олимпийского» получили его с избытком.

Чемпион набрал в двух матчах четыре очка и остался на привычном в таблице первом месте. Столько же очков еще у пяти команд, но после трех игр. Замкнули подсократившуюся шеренгу «Арарат» и «Ротор», по разу сыгравшие вничью. Таковы итоги трех мартовских туров.

Бережно сэкономленное место посвящу четвертьфинальному поединку Кубка чемпионов единственной советской команды, пробившейся в весеннюю стадию.

«Днепр» — «Бенфика»

«Днепр», мы не раз об этом говорили, оказался перед сезоном в незавидном положении. Чемпионский состав образца 1988 года изрядно потрепали. Да и время для встречи с сильным европейского класса соперником, находившимся на пике формы, для советских клубов неблагоприятное. «Днепр» успел к первой еврокубковой встрече провести лишь один матч в своем чемпионате. И составы по качеству несопоставимы: у нас немало зеленых новичков, не имевших опыта участия в столь сильном и престижном турнире, у соперника — видавшие виды мастера высокого класса, игроки сборных Португалии, Бразилии, Швеции.

В Лиссабоне ловить «Днепру» нечего. И действительно, за 90 минут ничего дельного у ворот «Бенфики» он не создал, ну разве что отметился двумя-тремя (выражусь современным русским) подходами, совершенно для соперников безобидными. «Это был вечер отдыха для вратаря «Бенфики» Силвинью», — иронизировал обозреватель спортивной газеты «Репорт».

На предматчевой установке Евгений Кучеревский просил хлопцев перекрыть подходы к своим воротам и максимально затруднить атакующие акции соперника. Задачу осложнила чрезмерная активность хозяев, в наступательных операциях участвовали все звенья команды, исключая вратаря. Наши ребята оказались под мощным прессом, игра проходила в районе штрафной площади «Днепра» и в ее пределах. Угловые следовали один за другим. Гол пропустили уже на 10-й минуте. С очередным навесом не справился нервничавший всю игру вратарь Городов. Он неуклюже отбил мяч в столпотворение игроков. Панейра ловко выковырял оттуда мяч, ворвался в штрафную и был сбит Сидельниковым. Пенальти четко реализовал швед Магнуссон.

Диву даешься, как португальцы, имея тотальное превосходство и массу возможностей, не смогли решить исход поединка уже перед ответной встречей.

Тренер «Бенфики», тоже швед, Свен Еран Эрикссон, несколько обескураженный скромным результатом домашней встречи, в Днепропетровске оптимизма не скрывал, заявив журналистам: «Уверен в победе своих футболистов».

Изменения в составе Эрикссон произвел, сменил троих футболистов. «Днепр» потерял Сона, он получил травму в матче с минчанами, зато вернулся капитан команды Тищенко, дисквалифицированный за перебор желтых карточек в евротурнире.

Характер игры не имел ничего общего с матчем двухнедельной давности. Соперник, помня о беспомощной игре днепропетровцев в Лиссабоне, не строил, дабы удержать минимальное преимущество, оборонительных сооружений. Потому матч проходил, как принято выражаться в журналистской среде, на встречных курсах. Моментов уйма. А забивали только гости и только во втором тайме. В течение пяти минут (с 55-й по 60-ю) дубль сделал пропустивший игру в Лиссабоне Лима.

«Днепр», осознав, что забить в ответ четыре не в силах, сник. Уловив состояние соперника, гости продолжали атаковать, и Рикарду забил еще: 0:3 в матче и 0:4 в противостоянии. Исход, пожалуй, закономерный. Добавить к сказанному нечего, да и не хочется.