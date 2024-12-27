Всесоюзный рекорд Лобановского

Летопись Акселя Вартаняна. 1986 год. Часть семнадцатая.

В богатейшей советской футбольной истории бывали случаи, когда чемпион выявлялся в последнем матче в очном соперничестве конкурентов. Нечто похожее случилось и в 1986 м, когда в борьбе за золото схлестнулись динамовцы Киева и Москвы. Сыграть им волей безбашенного календаря пришлось дважды — 29 ноября в Москве и 7 декабря в Киеве. Расклад перед московским матчем был таков: у команды Эдуарда Малофеева 38 очков после 28 игр, у хлопцев Валерия Лобановского и матчей (27), и очков (34) меньше. Москвичам для достижения цели необходима только победа, ничья равносильна поражению, очков не давала, поскольку успели исчерпать лимит.

Предстояло решить вопрос чрезвычайной важности:

А судьи кто?

Понятно — московские и киевские, равно как российские и украинские, исключались. Выбирать пришлось из нейтралов — закавказцев, прибалтов или славянина, белоруса Вадима Жука. Федерация остановила выбор на грузинском арбитре Велоди Миминошвили. Возникла пауза. Буквально за два дня до первой игры, 27 ноября, «Советский спорт» опубликовал набранное крупным шрифтом сообщение, внешним обликом своим напоминавшее правительственное.

Федерация футбола СССР сообщает

В связи с имевшими место критическими замечаниями руководства команды «Нефтчи» и отдельных любителей футбола, высказанных в адрес судьи матча «Динамо» (Москва) — «Нефтчи» (Баку) А.Хохрякова (в частности, на действия арбитра при назначении одного из 11 метровых ударов в ворота «Нефтчи» и удалении с поля футболиста Азимова), спортивно-техническая и экспертная комиссии Федерации футбола СССР внимательно изучили видеозапись матча и установили правильность принятых арбитром решений.

Судья всесоюзной категории Александр Хохряков назначен арбитром матчей между командами «Динамо» (Москва) и «Динамо» (Киев). Руководители обеих команд, оспаривающих призовые места в чемпионате страны, выразили полное согласие с этим решением».

Юридически Хохряков не являлся нейтральным арбитром, поскольку был жителем города Йошкар-Ола, расположенного на территории Марийской автономной республики, субъекта РСФСР. Некоторые украинские издания, в их числе киевская «Спортивная газета», считали Хохрякова промосковским арбитром. В недавнем матче, выигранном динамовцами у «Нефтчи» с большим трудом (2:1) за счет двух пенальти, второй на предпоследней минуте игры, несмотря на разъяснения федерации, вызвал немало кривотолков и оставил осадок недоверия в сердцах поклонников чемпиона.

29 ноября. Москва. Спорткомплекс «Олимпийский». 35 000 зрителей

Предсказать победителя в двухраундовом поединке в данных конкретных условиях непросто. Киевляне классом, налаженной командной игрой, высоким уровнем футболистов превосходили москвичей. Однако столичная команда имела на тот момент преимущество в свежести, физических кондициях, скорости. Команду Лобановского в течение сезона эксплуатировали беспощадно. Измотанные, выхолощенные физически и эмоционально, провели последний месяц перед игрой 29 ноября в авральном темпе. Сыграли в первенстве, в Кубке чемпионов и за сборную восемь матчей, ответственных, напряженных, без права на проигрыш. Выходили на поле раз в три дня (чуть больше), с переездами, перелетами из города в город, покрывая большие расстояния. И с вылетом в Москву возникли проблемы: из-за нелетной погоды пришлось ехать поездом Киев — Москва. Утром, в день игры, прибыли в Москву и прямо с вокзала отправились на обязательную предматчевую тренировку.

Опробовали синтетическое поле крытого стадиона «Олимпийский», привычного для хозяев, на нем провели последние две игры — с «Нефтчи» и с «Араратом». Киевляне же все время переобувались. 21 ноября играли с «Зенитом» на своем Республиканском стадионе в бутсах. Через четыре дня вышли на ковровое поле ленинградского концертно-спортивного комплекса уже в кедах. Остались в них и в первом матче в Москве.

О трудностях для гостей «манежного футбола» писал в украинской «Спортивной газете» московский журналист Валерий Березовский: «Киевские тренеры, невзирая на значимость встречи, воздержались от искушения выпустить на ковер Блохина и Бессонова, пошли на сознательное снижение надежности командной игры, но не пожертвовали футболистами, которым на искусственном покрытии угрожали травмы».

Напряжение колоссальное, интерес к матчу запредельный. Ограничивали его размеры стадиона под крышей.

4-я минута. Каратаев — 1:0

18.00. Хохряков запускает игру. Начали соперники осторожно, мячом дорожили, риск исключали. Возмутил спокойствие защитник хозяев Лосев. Рванул по правой бровке и отпасовал Бородюку. За лучшим голеадором внимательно приглядывали, бить не позволили. Александр сориентировался и откинул мяч на набравшего ход Каратаева. Последовал мощный выстрел. Баль при виде летящего снаряда уклонился, а Чанов и рук поднять не успел — 1:0.

О реакции киевлян на пропущенный гол рассказал киевскому журналисту В. Браницкому Евтушенко: «Тактические планы перепутал первый гол. Мы планировали сыграть от обороны. И вот осечка заставила большие силы бросить вперед. Впрочем, так продолжалось недолго. Мы долгое время оставались сзади... Москвичи чувствовали себя на искусственном газоне намного увереннее, чем мы. Они ловко укрощали мяч после отскока. А отскок каждый раз новый. Выбило из наших рук и такое грозное оружие, как подкаты. Их на ковре применить просто невозможно».

Москвичи — быстрее. Средняя линия гостей не всегда успевала возвращаться назад, чтобы нейтрализовать активность Добровольского, Колыванова, Бородюка и то и дело подключавшихся в атаку крайних защитников. Немало хлопот киевской обороне доставил 18 летний Колыванов. Для быстрого, маневренного форварда словно не существовало авторитетов. Он смело шел в отбор, рвался к воротам и нередко угрожал им. Раза три имел реальные шансы увеличить счет. Отсутствие опыта, излишняя горячность и мастерство Чанова сохранили киевские ворота от больших неприятностей.

Киевлянам все же пришлось отказаться от первоначального плана и перейти к активным действиям. Игра пошла на встречных курсах, возможностей изменить счет предостаточно. В промежутке между 15 й и 30 й минутами возникло несколько острейших ситуаций. Заваров, казалось, бил наверняка. Выручила хозяев превосходная реакция Прудникова. Минут через десять Колыванова сбили в штрафной. Хохряков оставил эпизод без внимания... Самый реальный шанс не использовал тот же Заваров. Получив передачу Беланова, он остался метрах в пяти от пустующих ворот, пробил и схватился за голову: мимо. Как же футболист столь высокого уровня не воспользовался верной возможностью? Причину объяснил Владимир Онищенко, форвард киевлян 1970 х годов корреспонденту газеты «Киевская правда»: «Заваров точно выбрал позицию и стремительно вышел на мяч. Но, очевидно, забыл о совсем другом отскоке мяча на искусственном газоне. В момент удара Заварову пришлось подпрыгнуть, но прижать мяч к полу ему не удалось».

До перерыва ни одна из сторон не сумела изменить счет. В 15 минутном антракте Лобановский успокоил ребят, предложил действовать в том же ключе и заверил: «Обязательно забьете хотя бы гол».

Могло это случиться уже на 47 й минуте. Гости разыграли угловой. Последовала передача на пришедшего в штрафную москвичей защитника Балтачу. Он в броске пытался направить мяч в незащищенный угол, но чуть запоздал с прыжком.

Игровое преимущество перешло к гостям. Москвичи больше думали о том, как сохранить в неприкосновенности единственный гол, он мог стать золотым. Но и от попыток увеличить счет не отказывались. Моментов создали меньше, чем до перерыва, один, явный, вновь не использовал Колыванов, не сумев переиграть Чанова. Да и сил, щедро растраченных в первом тайме, оставалось все меньше.

75-я минута. Рац — 1:1

Игра медленно клонилась к закату. До золотых наград рукой подать — четверть часа оставалось. И без того малочисленная группа фоторепортеров за воротами Прудникова заметно поредела. Потянулись они к скамейке запасных москвичей, ближе к тренеру Малофееву, чтобы первыми поздравить его с успехом. Их планы нарушил Рац. Зафиксировал на пленку его гол единственный оставшийся за воротами Прудникова фотокор Юрий Соколов. Интуиция не подвела.

О том, как это случилось, рассказал самый разговорчивый из киевских футболистов, участник голевой комбинации Евтушенко: «В который раз прошел я правым флангом, где возник свободный коридор. С середины поля точную передачу мне сделал Яковенко. Не сближаясь с защитником, я увидел, что рывок к воротам сделал Рац. Не знаю, как оно там вышло, но говорят, что длинный пас был точным и своевременным. Василий оценил ситуацию и неотразимо пробил головой. Сначала я не понял, что гол. Поверил только после того, как взорвался зал. Кстати, о зрителях. По большей части на трибунах сидели москвичи, но большинство горячо поддерживали нас».

1:1. Вопрос о чемпионе перенесен в Киев. В киевской раздевалке — тишина. Команда торопилась на вокзал: через час отправлялся поезд Москва — Киев.

7 декабря. Киев. Республиканский стадион . 100 тысяч зрителей

Вернувшись домой, киевляне провели отложенный матч первого круга с «Шахтером», по содержанию очень уж смахивал на контрольный. Выиграли легко — 4:1. После чего отправились на свою базу в Конча-Заспу для подготовки к бою последнему и решающему. Лобановский изолировал команду от внешнего мира, отключил телефонную связь. Контакт с «большой землей» поддерживал только тренер. Гости прибыли в Киев накануне игры, в субботу 6 декабря. Погода для начала зимы стояла превосходная, воздух прогрелся до шести градусов тепла.

За тренировкой москвичей внимательно наблюдал руководитель научной бригады киевской команды Анатолий Зеленцов и подробно доложил по телефону шефу об увиденном. Малофеев заметно нервничал, на вопрос дотошных журналистов о планах на игру ответил: «Стараемся настроить ребят сыграть выше своих возможностей. Мы приехали выигрывать». Впервые после дебютных весенних туров соперники подошли к очному поединку с равным количеством сыгранных матчей — по 29. У москвичей очком больше: 38 против 37. Обе команды лимит исчерпали. В случае ничьей чемпион — московское «Динамо», а «Спартак», у которого тоже 37 очков, становился вторым, так как опережал киевлян по дополнительным показателям. Киевляне шли ва-банк — пан или пропал: только в случае победы они получали золото, проигрыш и даже ничья отбрасывали на третье место.

Все это и определило поведение команд: киевляне — сторона активная, москвичи наверняка

займут позицию выжидательную. Что и подтвердил перед игрой Адамас Голодец: «Наша задача — бдительная оборона и контратаки». Так и случилось. Однако первый выпад предприняли гости уже на восьмой минуте. Шестерых игроков линии атаки поддержали два или три «тыловика». Оборона хозяев не успела перестроиться, Чанов опрометчиво выбежал из ворот, с мячом разминулся и остался лежать на траве. Гости трижды пробили по пустым воротам. И каждый раз защитники, самоотверженно бросаясь под удар, спасали положение. Третий, Позднякова, отразил Балтача.

15-я минута. Рац — 1:0

Долго гола ждать не пришлось. Через семь минут Евтушенко отпасовал на ход Рацу, казалось, поторопился. Васильев и Головня явно опережали киевлянина. Васильев поспел первым и из трех вариантов распорядиться мячом выбрал худший, покатил мяч Прудникову, да так коряво, что настырный Рац выскочил из-за его спины и уложил мяч в московские сети. Хозяев забитый гол успокоил, придал уверенности, и вскоре они наладили свою фирменную командную игру. Строилась она на четком взаимодействии и взаимозаменяемости игроков. В зависимости от ситуации киевляне умело меняли темп и ритм игры. Первый тайм прошел с заметным их преимуществом.

56-я минута.Беланов — 2:0

Следствием стал еще один гол — плод высокого мастерства и сыгранности двух футболистов. Демьяненко рванул через все поле. Заметив рывок товарища, Заваров выдал ему филигранный пас. Получив мяч, Анатолий резко устремился к воротам. Но, встреченный Новиковым, повернул назад в поисках партнера. Непосредственная угроза воротам миновала. Но тут Головня без всякой надобности толкнул Анатолия, тот упал. Пенальти. Беланов исполнил экзекуцию в привычном стиле, пробил сильно в нижний угол — 2:0.

Моментов хозяева создали немало, особенно в первом тайме. Дважды был близок к цели Блохин. В первом случае спас Прудников, во втором мяч пролетел в опасной близости от ворот. Последний шанс забить третий упустил минут за шесть до конца Заваров. У москвичей основная угроза исходила от Колыванова. Перед самым перерывом он с близкого расстояния пробил головой. И если бы не Чанов... Тут уж за голову схватился Малофеев.

«Как это вам удалось?» — спросил голкипера корреспондент «Киевской правды» Г. Кузьмин. И услышал в ответ: «Я стоял неподвижно, готовый к прыжку. Пытался глазами загипнотизировать форварда. Верил, что успею среагировать. Дотянулся до мяча и отбил. Едва поднялся с травы, а тут свисток на перерыв». После четырех безрезультатных попыток (трех в Москве) забить Чанову Колыванов все же пробил его на 56 й минуте. Виновник первого пропущенного гола Васильев с легкостью необыкновенной миновал чуть подрастерявшихся защитников, приблизился к Чанову и покатил мяч под удар Колыванову — 2:1.

Забрезжила надежда. Гости заметно активизировались, жизнь вынудила. Давление на киевские ворота усилилось. А что же хозяева? Слово очевидцу, защитнику киевскому предшествующего десятилетия Стефану Решко: «Киевляне после перерыва вполне сознательно, но и по необходимости, играли более рационально, применив аритмичный темп. Брали долгие паузы, они, наверное, помогали сохранить тающие силы» («Футбол-Хоккей» № 50).

Чемпионат завершили матчем первого круга

Последние минуты. Долгожданный свисток Хохрякова потонул в реве обезумевших от счастья трибун. Победа! Рекордная, двенадцатая в советских первенствах. 11 — у динамовцев Москвы, 10 — у «Спартака». Отметим и тренерский рекорд: Валерий Лобановский в седьмой раз вывел киевское «Динамо» в чемпионы, опередив корифеев — Бориса Аркадьева и Михаила Якушина. У них по шесть побед. А Блохин догнал по числу золотых медалей (семь) одноклубника Мунтяна.

На поле — братание. Московские футболисты поздравили чемпионов с победой. Секретарь киевского совета ЛКСМ В. Гевель вручил призы лучшим игрокам матча — Заварову и Колыванову. Чемпионы совершили круг почета перед взбудораженными, не отошедшими от эмоций трибунами. После чего капитаны команд Демьяненко и Прудников опустили флаг 49 го чемпионата СССР. Тоже рекордсмена по сотворенным чудачествам и закидонам. Установил рекорд продолжительности: единственный чемпионат, продолжавшийся 282 дня. Завершился 7 декабря матчем... первого круга! В горячую пору чемпионат четырежды уходил в незапланированный отпуск продолжительностью от 14 до 26 дней. В сумме в разгар сезона турнир простаивал в общей сложности более трех месяцев — 97 дней. О бесчисленных переносах матчей говорить неловко.

Закономерная победа

В 1986 м, вы знаете, клубам, отдавшим игроков в сборную, пришлось сыграть несколько матчей в ослабленном составе. Болельщики и некоторые журналисты, смотревшие на мир сквозь красно-белые очки, считали, что это нелепое правило исказило итоги чемпионата.

Известный обозреватель, не поклонник «Спартака», отнюдь, один из постоянных критиков Лобановского, писал на предоставленной ему 9 декабря странице главной в стране газеты, «Правды»: «В этом году в руках календаря оказалась судьба турнира. Так, бронзовый призер отстал от чемпиона на два очка, но киевское «Динамо» провело без игроков сборной только один матч, то «Спартак» несколько важнейших встреч играл без футболистов сборной. А в результате потерял в этих встречах гораздо больше, чем два очка». Все так: киевляне в ослабленном составе провели один матч и потеряли очко, спартаковцы сыграли без сборников пять игр и недосчитались пяти очков. Явный намек на то, что спартаковцев лишили золотых медалей.

Не факт. Во-первых, «Спартак» и в сильнейшем составе нес немалые потери. Кроме того, играл он без четырех игроков основы, киевляне же отдали сборной едва ли не всех сильнейших футболистов. Выходит, защищая на мировом первенстве честь страны, должны были сражаться на внутреннем чемпионате дублерами? И это справедливо?

Вопрос другой: закономерна ли победа киевлян в чемпионате? Безусловно. Команда, изрядно в сезоне перегруженная, вела борьбу на четырех фронтах. Что важно, на международных турнирах, как говорили тогда, «высоко несла знамя советского спорта и укрепила престиж социалистического государства»: выиграв Кубок кубков, достойно выступила, получив отличную прессу, на чемпионате мира, победила в двух престижных турнирах с сильным составом в Испании и Голландии. У себя продолжила кубковые бои и завоевала золотые медали. Киевское «Динамо» — объективно сильнейший в Союзе клуб с превосходными мастерами и выдающимся тренером, признанным в мире. Лобановский наладил четкий тренировочный процесс на научной основе, поставил игру команде, все звенья с четко подогнанными деталями действовали как единый слаженный коллектив, в котором футболисты отлично взаимодействовали, знали, что требует от них тренер, и выполняли поставленные перед ними задачи. Когда команда носилась по полю на свежих ногах, противостоять ей было чрезвычайно сложно. Популярнейший в мире английский журнал World Soccer, составляя табель о рангах сезона-1986 сборных и клубов, поставил киевское «Динамо» на второе место в мировом футболе, после чемпиона мира — Аргентины.

Основной соперник, московское «Динамо», по классу, уровню футболистов, поставленной игрой значительно чемпиону уступало. Это признал и Малофеев. Команда молодая, перспективная, совершила спортивный подвиг, скакнув с четырнадцатой прошлогодней позиции на вторую, и добилась максимума своих возможностей.

И об арбитре

Богатейший материал предоставил мне Андрей Колесников, прекрасный журналист, о таких говорят — с пером. Автор книги «Мастера», изданной в Йошкар-Оле. Одна из глав посвящена Александру Хохрякову. Большое внимание в ней уделено оценке работы арбитра на матчах динамовцев Москвы и Киева. Отметив отдельные шероховатости, не повлиявшие на исход, авторитетные специалисты (Виктор Царев, Кястутис Андзюлис, начальник московской команды Николай Толстых и тренер ее Малофеев) к арбитражу особых претензий не высказали, посчитали судейство Хохрякова вполне удовлетворительным.

Споры возникли из-за двух пенальти: не назначенного в Москве — в пользу хозяев, а в Киеве — в сторону гостей. Комментарии Хохрякова со скидкой на возможную субъективность, мне кажется, представляют интерес. О спорной ситуации в первой игре: «Колыванов пробросил мяч между ног защитника, но затем сам ткнулся в него и упал. Защитник находился в статике и движения навстречу форварду не делал».

На взгляд судья на линии Николая Захарова, момент был похож на пенальти, но поскольку главный находился ближе к мячу, ему виднее. Андрей Колесников сослался на инспектора матча Владимира Руднева и Сергея Хусаинова, наблюдавших за игрой с трибуны. Оба уверены — пенальти не было. На следующий день, просмотрев видеозапись, оба пришли к выводу: падение было, пенальти — нет.

Хохряков о своем решении в киевской встрече: «Головня принял Демьяненко на грудь, пенальти был явный». Предматчевые опасения киевских болельщиков не оправдались. Если и были претензии — у москвичей.

Еще раз поблагодарю Андрея Юрьевича за оказанную мне помощь и доставленное удовольствие.