Кубок Льва Бурчалкина: расписание матчей, где смотреть прямую трансляцию

17 мая в Санкт-Петербурге стартует VI Международный детско-юношеский турнир по футболу на Кубок Льва Бурчалкина. В течение трех дней юные футболисты из России, Турции, Бразилии, Ирана, Сербии, Казахстана и Белоруссии будут бороться за победу на футбольном стадионе спортивного комплекса «Алмаз — Антей» в Санкт-Петербурге.

Расписание матчей 17 мая:

«Алмаз — Антей» — «Фенербахче», 10.45 по московскому времени;

«Зенит» — «Динамо-Минск», 12.00 мск;

«Кайрат» — «Палмейрас», 13.15 мск;

«Црвена Звезда» — «Сепахан», 14.30 мск;

«Алмаз — Антей» — «Кайрат», 15.45 мск;

«Зенит» — «Црвена Звезда», 17.00 мск;

«Фенербахче» — «Палмейрас», 18.15 мск;

«Динамо-Минск» — «Сепахан», 19.30 мск.

Соревнования на Кубок Льва Бурчалкина пройдут с 17 по 19 мая. Матчи открыты для всех желающих. Трансляция будет доступна на сайте турнира burchalkin-cup.ru, на страницах футбольного клуба «Алмаз-Антей» в YouTube и социальной сети «ВКонтакте».