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Кубок Льва Бурчалкина: расписание матчей, где смотреть прямую трансляцию

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17 мая в Санкт-Петербурге стартует VI Международный детско-юношеский турнир по футболу на Кубок Льва Бурчалкина. В течение трех дней юные футболисты из России, Турции, Бразилии, Ирана, Сербии, Казахстана и Белоруссии будут бороться за победу на футбольном стадионе спортивного комплекса «Алмаз — Антей» в Санкт-Петербурге.

Расписание матчей 17 мая:

«Алмаз — Антей» — «Фенербахче», 10.45 по московскому времени;

«Зенит» — «Динамо-Минск», 12.00 мск;

«Кайрат» — «Палмейрас», 13.15 мск;

«Црвена Звезда» — «Сепахан», 14.30 мск;

«Алмаз — Антей» — «Кайрат», 15.45 мск;

«Зенит» — «Црвена Звезда», 17.00 мск;

«Фенербахче» — «Палмейрас», 18.15 мск;

«Динамо-Минск» — «Сепахан», 19.30 мск.

Соревнования на Кубок Льва Бурчалкина пройдут с 17 по 19 мая. Матчи открыты для всех желающих. Трансляция будет доступна на сайте турнира burchalkin-cup.ru, на страницах футбольного клуба «Алмаз-Антей» в YouTube и социальной сети «ВКонтакте».

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
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да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

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Виктор Александров

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