IFAB постановил перебивать пенальти при случайном двойном касании

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес изменение в правило исполнения пенальти, сообщается на сайте организации.

Теперь одиннадцатиметровый нужно будет перебить, если исполнитель ненамеренно дважды коснулся мяча при ударе — одновременно или при касании мяча второй, небьющей ногой после удара.

Правило пересмотрели после ситуации с исполнением пенальти форвардом «Атлетико» Хулианом Альваресом в ответном матче против «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Аргентинец упал при ударе и дважды коснулся мяча. В итоге взятие ворот не засчитали, а «Реал» выбил «матрасников» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.