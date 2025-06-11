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11 июня 2025, 08:47

Сборная Мексики сменила отель из-за протестов в Лос-Анджелесе

Игнат Заздравин
Корреспондент

Сборная Мексики по футболу по соображениям безопасности сменила отель в Лос-Анджелесе перед стартом Золотого кубка КОНКАКАФ, сообщает ESPN.

Изначально команда должна была жить в центре Лос-Анджелеса, но там сейчас происходят уличные беспорядки — с начала июня в США протестуют против рейдов таможенной полиции и депортации мигрантов.

В результате сборная Мексики будет проживать в городе Лонг Бич, расположенном в 30 км от центра Лос-Анджелеса.

В групповом турнире Золотого кубка КОНКАКАФ Мексика сыграет со сборными Доминиканской Республики (15 июня), Суринама (19 июня) и Коста-Рики (23 июня). Турнир пройдет в США и Канаде с 14 июня по 6 июля.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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