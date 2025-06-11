Сборная Мексики сменила отель из-за протестов в Лос-Анджелесе

Сборная Мексики по футболу по соображениям безопасности сменила отель в Лос-Анджелесе перед стартом Золотого кубка КОНКАКАФ, сообщает ESPN.

Изначально команда должна была жить в центре Лос-Анджелеса, но там сейчас происходят уличные беспорядки — с начала июня в США протестуют против рейдов таможенной полиции и депортации мигрантов.

В результате сборная Мексики будет проживать в городе Лонг Бич, расположенном в 30 км от центра Лос-Анджелеса.

В групповом турнире Золотого кубка КОНКАКАФ Мексика сыграет со сборными Доминиканской Республики (15 июня), Суринама (19 июня) и Коста-Рики (23 июня). Турнир пройдет в США и Канаде с 14 июня по 6 июля.