В «Атланте» признали гол Алексея Миранчука лучшим в сезоне-2025

«Атланта» признала гол российского полузащитника лучшим в сезоне-2025, сообщила клубная пресс-служба.

Речь идет о точном ударе в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС с «Сиэтлом» (2:2). Игра проходила 27 июля. 30-летний россиянин отличился на 90+9-й минуте и сделал счет 2:2.

Россиянин играет за «Атланту» с июля 2024 года. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2027 года.

В сезоне-2025 Миранчук в 36 матчах забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.

«Атланта» по итогам регулярного чемпионата заняла 14-е место в Восточной конференции МЛС и не попала в плей-офф.