«Сиэтл» и «Чикаго» сыграли вничью, у Левандовски гол и передача

«Сиэтл» сыграл вничью с «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС — 2:2.

Счет на 12-й минуте открыл нападающий «Сиэтла» Деян Йовелич. На 39-й минуте ответный гол забил полузащитник Марен Хайле-Селассие, которому ассистировал форвард Роберт Левандовски. 48-й минуте Йовелич оформил дубль. Окончательный счет на 82-й минуте установил Левандовски.

«Сиэтл» (26 очков после 21 матча) идет на 12-м месте в таблице Западной конференции. «Чикаго» (37 очков) располагается на 3-м месте в Восточной конференции.