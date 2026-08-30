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Сиэтл Сондерс — Чикаго Файр: счет и результат матча МЛС 29 августа 2026

«Сиэтл» и «Чикаго» сыграли вничью, у Левандовски гол и передача

Павел Лопатко

«Сиэтл» сыграл вничью с «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС — 2:2.

Счет на 12-й минуте открыл нападающий «Сиэтла» Деян Йовелич. На 39-й минуте ответный гол забил полузащитник Марен Хайле-Селассие, которому ассистировал форвард Роберт Левандовски. 48-й минуте Йовелич оформил дубль. Окончательный счет на 82-й минуте установил Левандовски.

«Сиэтл» (26 очков после 21 матча) идет на 12-м месте в таблице Западной конференции. «Чикаго» (37 очков) располагается на 3-м месте в Восточной конференции.

Чемпионат США. Неделя 23.
29 августа, 23:30. Lumen Field (Сиэтл)
Сиэтл Сондерс
Чикаго Файр

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Роберт Левандовски
ФК Чикаго Файр
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