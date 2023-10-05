Гол Дриусси помог «Остину» обыграть «ДиСи Юнайтед»

«Остин» разгромил «ДиСи Юнайтед» в матче регулярного чемпионата МЛС — 3:0. Встреча прошла на стадионе Q2 в Остине.

На 11-й минуте Уилл Брюин открыл счет. Через 10 минут экс-игрок «Зенита» Себастьян Дриусси удвоил преимущество хозяев. Во второй половине забил Мэтт Хеджес с передачи Эмилиано Ригони, который также выступал за «Зенит».

«Остин» набрал 38 очков и поднялся на 10-е место в Западной конференции. «ДиСи Юнайтед» остался на 11-й строчке в Восточной конференции.