Футбол
МЛС (MLS)
Новости
Таблицы Календарь Статьи
Уведомления
Главная
Футбол
МЛС (MLS)
Нападающий Интер Майами Лионель Месси вышел на второе место по количеству голов со штрафных в истории

Месси вышел на второе место по количеству голов со штрафных в истории

Павел Лопатко

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил 2 гола со штрафных в матче регулярного чемпионата МЛС с «Монреалем» (7:1).

По данным статистического ресурса Sudanalytics, 39-летний аргентинец вышел на второе место по количеству голов со штрафных за всю историю футбола. У него 74 таких гола. Он делит второе место с бразильцем Жаиром.

Первое место занимает Марселиньо Кариока (Бразилия) — 78 голов, четвертое — Роберто Динамит (Бразилия) с 73 голами, а пятое — еще один бразилец Жуниньо Пернамбукано (72 гола).

В сезоне-2026 Месси в 23 матчах забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Лионель Месси
ФК Интер Майами
Читайте также
Мохаммади опять сотворил чудо-ассист с помощью сальто, «Волге» помогла отставка тренера. Что происходит в Первой лиге после 9-го тура
Международная федерация баскетбола сняла все ограничения с российских команд
Кучеров признан лучшим хоккеистом России в сезоне-2025/26
Лихачев назвал строительство АЭС в Казахстане приоритетом сотрудничества
Что произошло за ночь 3 сентября. Главное
Владимир Путин начал переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто
Популярное видео
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Ванкувер» на выезде разгромил «Канзас-Сити» с Сулеймановым
Новости
RSS RSS
Все новости