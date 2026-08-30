Месси вышел на второе место по количеству голов со штрафных в истории

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил 2 гола со штрафных в матче регулярного чемпионата МЛС с «Монреалем» (7:1).

По данным статистического ресурса Sudanalytics, 39-летний аргентинец вышел на второе место по количеству голов со штрафных за всю историю футбола. У него 74 таких гола. Он делит второе место с бразильцем Жаиром.

Первое место занимает Марселиньо Кариока (Бразилия) — 78 голов, четвертое — Роберто Динамит (Бразилия) с 73 голами, а пятое — еще один бразилец Жуниньо Пернамбукано (72 гола).

В сезоне-2026 Месси в 23 матчах забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.