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Гьюзан: «В мире не так много вратарей, которые смогут отразить такой удар Миранчука»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Брэд Гузан.
Фото Imagn Images

Голкипер «Атланты Юнайтед» Брэд Гьюзан прокомментировал дебютный гол российского полузащитника Алексея Миранчука в МЛС.

«Фантастический гол, не так ли? В мире не так много вратарей, которые смогут отразить такой удар. Это проблеск мастерства Миранчука и того, что он может делать с мячом. Он отлично вливается в команду. Мы рады, что он на нашей стороне», — цитирует пресс-служба клуба Гьюзана.

28-летний россиянин на 84-й минуте встречи сравнял счет и принес своей команде ничью в матче против «Интер Майами» (2:2).

Алексей Миранчук. В очной встрече левая нога Миранчука оказалась более волшебной, чем у Месси. Красивейший гол россиянина спас «Атланту» от поражения
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
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В очной встрече левая нога Миранчука оказалась более волшебной, чем у Месси. Красивейший гол россиянина спас «Атланту» от поражения
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