«Атланта Юнайтед» потерпела поражение от «Монреаля», Миранчук сыграл весь матч

«Атланта Юнайтед» на своем поле проиграла «Монреалю» в матче регулярного чемпионата МЛС — 1:2.

В первом тайме команды обменялись голами: на мяч Джозефа Мартинеса хозяева ответили голом Даниэля Риоса. В конце второй половины Мартинес оформил дубль и принес гостям победу.

Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.

«Атланта» с 34 очками занимает 12-е место в Восточной конференции. «Монреаль» идет на 8-й строчке — 40 очков.