«Атланта» проиграла «Реал Солт-Лейк», Алексей Миранчук оформил дубль

«Атланта» проиграла «Реал Солт-Лейк» в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС — 2:3.

У хозяев поля дубль оформил российский полузащитник Алексей Миранчук. У гостей забили Серджи Соланс, Айден Хезархани и Хавьер Гозо.

«Атланта» в трех стартовых матчах сезона-2026 в МЛС потерпела три поражения, «Реал Солт-Лейк» в трех встречах набрал пять очков и занимает шестое место в таблице Западной конференции.

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