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8 марта, 06:22

«Атланта» проиграла «Реал Солт-Лейк», Алексей Миранчук оформил дубль

Павел Лопатко

«Атланта» проиграла «Реал Солт-Лейк» в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС — 2:3.

У хозяев поля дубль оформил российский полузащитник Алексей Миранчук. У гостей забили Серджи Соланс, Айден Хезархани и Хавьер Гозо.

«Атланта» в трех стартовых матчах сезона-2026 в МЛС потерпела три поражения, «Реал Солт-Лейк» в трех встречах набрал пять очков и занимает шестое место в таблице Западной конференции.

Алексей Миранчук и&nbsp;Томас Хакоб.Дубль Миранчука! Алексей впервые в зарубежной карьере отличился дважды за матч

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Чемпионат США. Неделя 3.
08 марта, 03:30. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Атланта
2:3
Реал Солт-Лейк

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Алексей Миранчук
ФК Атланта Юнайтед
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