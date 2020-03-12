Заболевший коронавирусом форвард «Сампдории» призвал болельщиков оставаться дома
Нападающий «Сампдории» Маноло Габбьядини прокомментировал новость о том, что у футболиста обнаружили коронавирус. Этот случай стал вторым для чемпионата Италии, ранее заболел защитник «Ювентуса» Даниеле Ругани.
«Я сдал положительный тест на коронавирус, — написал в Twitter . Я хочу поблагодарить всех, кто пишет слова поддержки мне. Я хочу сказать вам, что я в порядке, так что не волнуйтесь. Следуйте всем правилам, оставайтесь дома и все обязательно получится».
В текущем сезоне Габбьядини провел 21 матч в чемпионате Италии, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.
Sono risultato positivo anche io al Coronavirus. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto, mi sono arrivati gi? tantissimi messaggi. Ci tengo comunque a dirvi che sto bene, quindi non preoccupatevi. Seguite tutti le norme, restate a casa e tutto si risolver?. ? pic.twitter.com/YIa9knMAK8— Manolo Gabbiadini (@Mgabbia23) March 12, 2020