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Заболевший коронавирусом форвард «Сампдории» призвал болельщиков оставаться дома

18:46
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Нападающий «Сампдории» Маноло Габбьядини прокомментировал новость о том, что у футболиста обнаружили коронавирус. Этот случай стал вторым для чемпионата Италии, ранее заболел защитник «Ювентуса» Даниеле Ругани.

«Я сдал положительный тест на коронавирус, — написал в Twitter . Я хочу поблагодарить всех, кто пишет слова поддержки мне. Я хочу сказать вам, что я в порядке, так что не волнуйтесь. Следуйте всем правилам, оставайтесь дома и все обязательно получится».

В текущем сезоне Габбьядини провел 21 матч в чемпионате Италии, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

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