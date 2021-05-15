Дубль Куадрадо принес «Ювентусу» победу над «Интером»

«Ювентус» победил «Интер» (3:2) в матче 37-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей дубль сделал Хуан Куадрадо, один из мячей он забил с пенальти. Также отличился Криштиану Роналду, добивший мяч в ворота после незабитого пенальти. У «Интера» отличился Ромелу Лукаку, а Джорджо Кьеллини забил в свои ворота.

Обе команды завершали матч вдесятером. Удалены были Родриго Бентанкур и Марсело Брозович. «Юве» набрал 75 очков и поднялся на четвертое место, позволяющее сыграть в Лиге чемпионов. У «Интера» 88 очков, команда уже обеспечила себе чемпионство.

Чемпионат Италии. Серия А

37-й тур

«Ювентус» — «Интер» — 3:2 (2:1)

Голы: Криштиану Роналду, 24 (1:0). Лукаку, 35 — с пенальти (1:1). Куадрадо, 45+3 (2:1). Кьеллини, 83 — в свои ворота (2:2). Куадрадо, 88 — с пенальти (3:2).

Нереализованный пенальти: Криштиану Роналду, 24 (вратарь)

«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини, Данилу, Алекс Сандру, де Лигт, Рабьо, Бентанкур, Криштиану Роналду (Мерих Демирал, 70), Куадрадо, Кьеза (Мората, 70), Кулушевски (Маккенни, 58).

«Интер»: Ханданович, Дармиан (Перишич, 46), де Фрай, Шкриньяр, Бастони (Весино, 80), Эриксен (Сенси, 73), Брозович, Барелла, Хакими, Лукаку, Мартинес.

Предупреждения: Кулушевски, 13. Бентанкур, 20. Дармиан, 23. Мартинес, 74. Бастони, 77. Кьеллини, 85. Брозович, 88. Куадрадо, 90.

Удаления: Бентанкур, 55. Брозович, 90+2.

Судья: Кальварезе (Италия).

15 мая. Турин. Стадион «Альянц».