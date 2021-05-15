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Генеральный директор «Ювентуса»: «Мы не пытались вернуть Конте»

21:40
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Генеральный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи опроверг информацию о том, что туринский клуб пытался вернуть Антонио Конте два года назад.

«Это неправда. Нашей основной целью был Сарри, он и стал тренером, которого мы пригласили. То же самое касается и слухов, согласно которым мы пытались подписать Гвардьолу, сейчас я просто смеюсь над этим. Нашим приоритетом всегда был Сарри, с ним мы и стали чемпионом Италии», — цитирует Паратичи Football Italia.

Главным тренером «Ювентуса» является Андреа Пирло, а Конте в свою очередь возглавил «Интер», с которым в этом сезоне стал чемпионом за несколько туров до конца серии А.

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