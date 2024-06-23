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Сегодня, 04:42

Вратарь «Аталанты» Муссо интересен «Фиорентине»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Голкипер «Аталанты» Хуан Муссо может перейти в другой клуб.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, к 30-летнему игроку проявляет интерес «Фиорентина».

В сезоне-2023/24 Муссо сыграл за «Аталанту» 24 матча во всех турнирах, пропустил 21 гол и 11 встреч провел на ноль. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Источник: Николо Скира
ФК Аталанта
ФК Фиорентина
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Аталанта 38 21 6 11 72-42 69
5
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
6
 Рома 38 18 9 11 65-46 63
7
 Лацио 38 18 7 13 49-39 61
8
 Фиорентина 38 17 9 12 61-46 60
9
 Торино 38 13 14 11 36-36 53
10
 Наполи 38 13 14 11 55-48 53
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 38 9 11 18 38-51 38
14
 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
15
 Удинезе 38 6 19 13 37-53 37
16
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
17
 Эмполи 38 9 9 20 29-54 36
18
 Фрозиноне 38 8 11 19 44-69 35
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 Салернитана 38 2 11 25 32-81 17
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