Вратарь «Аталанты» Муссо интересен «Фиорентине»

Голкипер «Аталанты» Хуан Муссо может перейти в другой клуб.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, к 30-летнему игроку проявляет интерес «Фиорентина».

В сезоне-2023/24 Муссо сыграл за «Аталанту» 24 матча во всех турнирах, пропустил 21 гол и 11 встреч провел на ноль. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.