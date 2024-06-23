Вратарь «Аталанты» Муссо интересен «Фиорентине»
Голкипер «Аталанты» Хуан Муссо может перейти в другой клуб.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, к 30-летнему игроку проявляет интерес «Фиорентина».
В сезоне-2023/24 Муссо сыграл за «Аталанту» 24 матча во всех турнирах, пропустил 21 гол и 11 встреч провел на ноль. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
Источник: Николо Скира
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|
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|
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|23.05
|21:45
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Кальяри – Фиорентина
|2 : 3
|24.05
|21:45
|
Дженоа – Болонья
|2 : 0
|25.05
|19:00
|
Ювентус – Монца
|2 : 0
|25.05
|21:45
|
Милан – Салернитана
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|26.05
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Наполи – Лечче
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|
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|26.05
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