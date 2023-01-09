Влахович может стать игроком «Арсенала»

Лондонский «Арсенал» хочет приобрести нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича, сообщает Give me Sport. Сам футболист не хочет покидать туринский клуб.

По данным источника, в футболисте также заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Агент игрока заявил, что он открыт к любым предложениям. «Ювентус» готов отпустить серба лишь за 90 миллионов евро.

В этом сезоне Влахович забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу в десяти матчах серии А.