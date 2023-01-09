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Сегодня, 15:35

Влахович может стать игроком «Арсенала»

Виктория Кравченко
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Лондонский «Арсенал» хочет приобрести нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича, сообщает Give me Sport. Сам футболист не хочет покидать туринский клуб.

По данным источника, в футболисте также заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Агент игрока заявил, что он открыт к любым предложениям. «Ювентус» готов отпустить серба лишь за 90 миллионов евро.

В этом сезоне Влахович забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу в десяти матчах серии А.

Душан Влахович
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ювентус
0
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 Наполи 17 14 2 1 39-13 44
2
 Ювентус 17 11 4 2 26-7 37
3
 Милан 17 11 4 2 33-18 37
4
 Интер 17 11 1 5 37-24 34
5
 Лацио 17 9 4 4 29-15 31
6
 Рома 17 9 4 4 21-16 31
7
 Аталанта 16 8 4 4 24-17 28
8
 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
10
 Торино 17 6 5 6 18-19 23
11
 Болонья 16 5 4 7 20-26 19
12
 Лечче 17 4 7 6 16-18 19
13
 Эмполи 17 4 7 6 15-22 19
14
 Салернитана 17 4 6 7 21-27 18
15
 Монца 17 5 3 9 19-25 18
16
 Сассуоло 17 4 4 9 17-26 16
17
 Специя 17 3 6 8 16-28 15
18
 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
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 Кремонезе 16 0 7 9 11-27 7
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 Верона 16 1 3 12 13-30 6
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7.01 17:00
Фиорентина – Сассуоло
 2 : 1
7.01 20:00
Ювентус – Удинезе
 1 : 0
7.01 22:45
Монца – Интер
 2 : 2
8.01 14:30
Салернитана – Торино
 1 : 1
8.01 17:00
Лацио – Эмполи
 2 : 2
8.01 17:00
Специя – Лечче
 0 : 0
8.01 20:00
Сампдория – Наполи
 0 : 2
8.01 22:45
Милан – Рома
 2 : 2
9.01 20:30
Верона – Кремонезе
 - : -
9.01 22:45
Болонья – Аталанта
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

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Марко Арнаутович

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Болонья

 8
Лаутаро Мартинес

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Интер

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П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 6
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 7 1 2
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 15 1 1
Мортен Юльманн

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Лечче

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