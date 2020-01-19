Спортивный директор «Ювентуса» опроверг информацию об обмене Бернардески на Ракитича

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи перед матчем 20-го тура чемпионата Италии против «Пармы» прокомментировал информацию о возможных трансферах зимой и летом.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может перейти в «Ювентус», а в обратном направлении отправится хавбек туринцев Федерико Бернардески.

«Идея об обмене Ракитика на Бернардески была озвучена летом в рамках общей беседы, — приводит слова Паратичи Sky Sport Italia. — Но с обеих сторон не было ничего конкретного».