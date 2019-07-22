СМИ: Икарди перейдет в "Наполи"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди продолжит карьеру в "Наполи", информирует Football Italia. В ближайшее время форвард встретиться главным тренером команды Карло Анчелотти, на которой будет присутствовать его жена и агент Ванда Нара.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" предлагает игроку зарплату в 8 миллионов евро за сезон. Аргентинец не входит в планы главного тренера "Интера" Антонио Конте.

В сезоне-2018/19 Икарди провел 37 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 5 результативных передач.

Конте заявил жене Икарди, что не рассчитывает на игрока