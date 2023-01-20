Сарри ждет волнительной игры в матче «Лацио» с «Миланом»
Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рассказал об ожиданиях ближайшего матча чемпионата Италии против «Милана».
«Переживаю, так как «Милан» — сильная команда. Они получили три пощёчины и хотят сильно отреагировать. Я был бы счастливее, если бы в матче за суперкубок они выиграли со счетом 3:0, а не проиграли», — слова Сарри приводит Football Italia со ссылкой на Lazio Style.
Матч «Лацио — «Милан» состоится 24 января. Начало — в 22.45. Римояне идут на пятом месте, миланцы расположились на втором в таблице серии А.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|18
|15
|2
|1
|44-14
|47
|
2
|Милан
|18
|11
|5
|2
|35-20
|38
|
3
|Ювентус
|18
|11
|4
|3
|27-12
|37
|
4
|Интер
|18
|12
|1
|5
|38-24
|37
|
5
|Лацио
|18
|10
|4
|4
|31-15
|34
|
6
|Аталанта
|18
|10
|4
|4
|34-20
|34
|
7
|Рома
|18
|10
|4
|4
|23-16
|34
|
8
|Удинезе
|18
|6
|7
|5
|26-21
|25
|
9
|Фиорентина
|18
|6
|5
|7
|21-24
|23
|
10
|Торино
|18
|6
|5
|7
|18-20
|23
|
11
|Монца
|18
|6
|3
|9
|22-27
|21
|
12
|Лечче
|18
|4
|8
|6
|18-20
|20
|
13
|Болонья
|18
|6
|4
|8
|23-29
|22
|
14
|Эмполи
|18
|5
|7
|6
|16-22
|22
|
15
|Салернитана
|18
|4
|6
|8
|23-35
|18
|
16
|Сассуоло
|18
|4
|4
|10
|17-28
|16
|
17
|Специя
|18
|4
|6
|8
|17-28
|18
|
18
|Верона
|18
|2
|3
|13
|15-31
|9
|
19
|Сампдория
|18
|2
|3
|13
|8-31
|9
|
20
|Кремонезе
|18
|0
|7
|11
|13-32
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.01
|17:00
|
Верона – Лечче
|- : -
|21.01
|20:00
|
Салернитана – Наполи
|- : -
|21.01
|22:45
|
Фиорентина – Торино
|- : -
|22.01
|14:30
|
Сампдория – Удинезе
|- : -
|22.01
|17:00
|
Монца – Сассуоло
|- : -
|22.01
|20:00
|
Специя – Рома
|- : -
|22.01
|22:45
|
Ювентус – Аталанта
|- : -
|23.01
|20:30
|
Болонья – Кремонезе
|- : -
|23.01
|22:45
|
Интер – Эмполи
|- : -
|24.01
|22:45
|
Лацио – Милан
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|12
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|9
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|9
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|7
|
|
Мариу Руй
Наполи
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|8
|1
|2
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|16
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|16
|1
|5
Новости