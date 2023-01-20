Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 09:43

Сарри ждет волнительной игры в матче «Лацио» с «Миланом»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рассказал об ожиданиях ближайшего матча чемпионата Италии против «Милана».

«Переживаю, так как «Милан» — сильная команда. Они получили три пощёчины и хотят сильно отреагировать. Я был бы счастливее, если бы в матче за суперкубок они выиграли со счетом 3:0, а не проиграли», — слова Сарри приводит Football Italia со ссылкой на Lazio Style.

Матч «Лацио — «Милан» состоится 24 января. Начало — в 22.45. Римояне идут на пятом месте, миланцы расположились на втором в таблице серии А.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
ФК Лацио
ФК Милан
Маурицио Сарри
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Променял на актрису: как распалась семья чемпионки мира по пятиборью и актера Павла Трубинера
Малкин набрал 3 очка в проигранном матче «Питтсбурга» против «Оттавы»
Посольство РФ оценило намерение США передать Украине активы РФ
Британцы раскритиковали слова Зеленского о крушении вертолета
В США сочли трусостью отказ Байдена передать Украине ракеты ATACMS
Малайзия изучит возможность расчетов с РФ в национальных валютах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сарри — о матче с «Болоньей»: «Такие игры очень опасные с точки зрения подхода»

Агент Луатаро Мартинеса оценил его игру в серии А
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 18 15 2 1 44-14 47
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 37
4
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
5
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
6
 Аталанта 18 10 4 4 34-20 34
7
 Рома 18 10 4 4 23-16 34
8
 Удинезе 18 6 7 5 26-21 25
9
 Фиорентина 18 6 5 7 21-24 23
10
 Торино 18 6 5 7 18-20 23
11
 Монца 18 6 3 9 22-27 21
12
 Лечче 18 4 8 6 18-20 20
13
 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
14
 Эмполи 18 5 7 6 16-22 22
15
 Салернитана 18 4 6 8 23-35 18
16
 Сассуоло 18 4 4 10 17-28 16
17
 Специя 18 4 6 8 17-28 18
18
 Верона 18 2 3 13 15-31 9
19
 Сампдория 18 2 3 13 8-31 9
20
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.01 17:00
Верона – Лечче
 - : -
21.01 20:00
Салернитана – Наполи
 - : -
21.01 22:45
Фиорентина – Торино
 - : -
22.01 14:30
Сампдория – Удинезе
 - : -
22.01 17:00
Монца – Сассуоло
 - : -
22.01 20:00
Специя – Рома
 - : -
22.01 22:45
Ювентус – Аталанта
 - : -
23.01 20:30
Болонья – Кремонезе
 - : -
23.01 22:45
Интер – Эмполи
 - : -
24.01 22:45
Лацио – Милан
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 12
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 9
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 9
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 7
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 8 1 2
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 16 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 16 1 5
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости