Сарри — о матче с «Болоньей»: «Такие игры очень опасные с точки зрения подхода»
Сарри объяснил, почему не обратился к ротации состава в матче «Лацио» с «Болоньей»
Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри после матча Кубка Италии с «Болоньей» (1:0) оценил игру команды.
«Без центрального нападающего в первые полчаса нам было непросто. Но мы создали четыре или пять голевых моментов, провели хороший матч. Я свел ротацию состава к минимуму, потому что такие игры очень опасные с точки зрения подхода», — цитирует Сарри Lazio Style.
Единственный гол в матче забил Фелипе Андерсон.
«Лацио» в 1/4 финала Кубка Италии сыграет с «Ювентусом».
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|
2
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|5
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|38
|
3
|Ювентус
|18
|11
|4
|3
|27-12
|37
|
4
|Интер
|18
|12
|1
|5
|38-24
|37
|
5
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|18
|10
|4
|4
|31-15
|34
|
6
|Аталанта
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|4
|34-20
|34
|
7
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|18
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|4
|4
|23-16
|34
|
8
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|6
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|5
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|25
|
9
|Фиорентина
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|6
|5
|7
|21-24
|23
|
10
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|18
|6
|5
|7
|18-20
|23
|
11
|Монца
|18
|6
|3
|9
|22-27
|21
|
12
|Лечче
|18
|4
|8
|6
|18-20
|20
|
13
|Болонья
|18
|6
|4
|8
|23-29
|22
|
14
|Эмполи
|18
|5
|7
|6
|16-22
|22
|
15
|Салернитана
|18
|4
|6
|8
|23-35
|18
|
16
|Сассуоло
|18
|4
|4
|10
|17-28
|16
|
17
|Специя
|18
|4
|6
|8
|17-28
|18
|
18
|Верона
|18
|2
|3
|13
|15-31
|9
|
19
|Сампдория
|18
|2
|3
|13
|8-31
|9
|
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|Кремонезе
|18
|0
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|11
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|7
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38 тур
|21.01
|17:00
|
Верона – Лечче
|- : -
|21.01
|20:00
|
Салернитана – Наполи
|- : -
|21.01
|22:45
|
Фиорентина – Торино
|- : -
|22.01
|14:30
|
Сампдория – Удинезе
|- : -
|22.01
|17:00
|
Монца – Сассуоло
|- : -
|22.01
|20:00
|
Специя – Рома
|- : -
|22.01
|22:45
|
Ювентус – Аталанта
|- : -
|23.01
|20:30
|
Болонья – Кремонезе
|- : -
|23.01
|22:45
|
Интер – Эмполи
|- : -
|24.01
|22:45
|
Лацио – Милан
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|12
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|9
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|9
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|7
|
|
Мариу Руй
Наполи
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|8
|1
|2
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|16
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|16
|1
|5
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