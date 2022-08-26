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Сегодня, 18:40

«Сампдория» может арендовать полузащитника «Тоттенхэма» Уинкса

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Тоттенхэма» Харри Уинкс может продолжить карьеру в Италии. «Сампдория» близка к аренде 26-летнего игрока, сообщает инсайдер Николо Скира.

При этом лондонцы продолжат выплачивать часть зарплаты футболисту.

Английский полузащитник является воспитанником «Тоттенхэма». Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2021/22 Уинкс сыграл за команду 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две голевые передачи.

ФК Сампдория
ФК Тоттенхэм Хотспур
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