«Сампдория» может арендовать полузащитника «Тоттенхэма» Уинкса

Полузащитник «Тоттенхэма» Харри Уинкс может продолжить карьеру в Италии. «Сампдория» близка к аренде 26-летнего игрока, сообщает инсайдер Николо Скира.

При этом лондонцы продолжат выплачивать часть зарплаты футболисту.

Английский полузащитник является воспитанником «Тоттенхэма». Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2021/22 Уинкс сыграл за команду 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две голевые передачи.