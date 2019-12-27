«С возвращением, Златан!» Twitter серии А поприветствовал Ибрагимовича

В пятницу «Милан» объявил о переходе форварда Златана Ибрагимовича, который выступал за «россонери» с 2010 по 2012 год. Официальный Twitter чемпионата Италии посвятил отдельный пост в честь этого события.

«С возвращением, Златан!» — написано в Twitter серии А.

Последним клубом Ибрагимовича был «Лос-Анджелес Гэлакси». 38-летний швед ранее также выступал за «Интер» и «Ювентус» в Италии.

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