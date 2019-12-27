Топ-10 лучших голов Ибрагимовича

27 декабря стало известно, что нападающий Златан Ибрагимович вернулся в «Милан». 38-летний швед выступал за итальянскую команду с 2010 по 2012 год. Контракт с форвардом подписан по схеме «1+1».

Вместе с «Миланом» Златан становился чемпионом Италии (2010/11) и обладателем Суперкубка страны (2011). В общей сложности швед провел за команду 85 матчей, забил 56 голов и сделал 24 результативные передачи.

Лучшие голы Ибрагимовича в карьере по версии «СЭ»:

2004 год. Швеция — Италия (1:1). Гол пяткой:

2012 год. Швеция — Англия (4:2). Гол через себя в компенсированное время:

2012 год. Швеция — Франция (1:0). Гол ножницами в падении боком:

2013 год. «Андерлехт» — «ПСЖ» (0:5). Смачный выстрел в девятку с дальней дистанции:

2013 год. «ПСЖ» — «Бастия» (4:0). Гол пяткой после навеса:

2016 год. «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» (1:3). Дальняя пушка точно в левый угол ворот:

2016 год. «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» (1:1). Шикарный гол черпачком за шиворот вратарю:

2017 год. «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» (1:1). Точный удар головой:

2018 год. «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Лос-Анджелес» (4:3). Сумасшедший выстрел и первый гол в МЛС:

2018 год. «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Торонто» (3:5). Гол в стиле удара тхэквондо:

Ибрагимович вернулся в «Милан» // Златан Ибрагимович: «Возвращаюсь в клуб, который я очень уважаю и люблю»