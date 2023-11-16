Руди Гарсия: «Не так я себе представлял прощание с болельщиками «Наполи»

Французский специалист Руди Гарсия прокомментировал увольнение с поста главного тренера «Наполи».

«Не так я себе представлял прощание с неаполитанскими болельщиками, которые поддерживали мой успех с первого дня. Я искренне благодарен им, игрокам и людям, близким к команде, желаю удачи в оставшейся части чемпионата и Лиги Чемпионов», — написал Гарсия в Twitter.

«Наполи» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии-2023/24 с 21 очком в 12 матчах.