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Руди Гарсия: «Не так я себе представлял прощание с болельщиками «Наполи»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Французский специалист Руди Гарсия прокомментировал увольнение с поста главного тренера «Наполи».

«Не так я себе представлял прощание с неаполитанскими болельщиками, которые поддерживали мой успех с первого дня. Я искренне благодарен им, игрокам и людям, близким к команде, желаю удачи в оставшейся части чемпионата и Лиги Чемпионов», — написал Гарсия в Twitter.

«Наполи» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии-2023/24 с 21 очком в 12 матчах.

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Футбол
ФК Наполи
Руди Гарсия
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 И В Н П +/- О
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 Интер 12 10 1 1 29-6 31
2
 Ювентус 12 9 2 1 19-7 29
3
 Милан 12 7 2 3 20-14 23
4
 Наполи 12 6 3 3 24-13 21
5
 Фиорентина 12 6 2 4 20-16 20
6
 Аталанта 12 6 2 4 20-11 20
7
 Рома 12 5 3 4 22-14 18
8
 Болонья 12 4 6 2 13-10 18
9
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10
 Лацио 12 5 2 5 13-13 17
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