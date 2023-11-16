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Де Хеа может купить испанский клуб «Эльденсе»

Виктория Кравченко
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Испанский голкипер Давид де Хеа может завершить карьеру и купить футбольный клуб, сообщает AS.

По данным источника, экс-игрок «Манчестер Юнайтед» может приобрести команду «Эльденсе», которая выступает во второй испанской лиге.

В конце сентября клуб был выставлен на продажу его президентом Паскалем Пересом Кастильо. Де Хеа уже встречался с ним, подробности переговоров не сообщаются.

Контракт де Хеа с «МЮ» истек летом этого года. С тех пор он находится в статусе свободного агента. Голкипер выступал за команду с 2011 года. Он провел 545 матчей, пропустил 590 мячей и 190 раз отыграл на ноль.

Давид де Хеа
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2
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3
 Милан 12 7 2 3 20-14 23
4
 Наполи 12 6 3 3 24-13 21
5
 Фиорентина 12 6 2 4 20-16 20
6
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7
 Рома 12 5 3 4 22-14 18
8
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 Фрозиноне 12 4 3 5 17-20 15
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 Лечче 12 3 5 4 13-16 14
14
 Дженоа 12 4 2 6 13-16 14
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 Сассуоло 12 3 3 6 16-21 12
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 Эмполи 12 3 1 8 5-21 10
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