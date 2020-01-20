Роналду сравнялся с Месси по количеству голов в топ-5 европейских лиг

«Ювентус» принимает «Парму» в матче 20-тура чемпионата Италии (2:1, второй тайм). Дубль в составе хозяев оформил нападающий Криштиану Роналду. На его счету 432 гола, забитых в топ-5 европейских лиг. Такое же количество мячей у лидера «Барселона» Лионеля Месси.

На счету 34-летнего португальца в текущем сезоне 18 голов и 3 результативные передачи. Он стал первым игроком «Ювентуса» за 15 лет, забивавшим в семи матчах чемпионата подряд.