Роналду получил премию лучшего бомбардира 2019 года по версии IFFHS

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил награду от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) в качестве лучшего бомбардира 2019 года на международном уровне. Португалец был признан лучшим по итогам прошлого года, но только сейчас получил премию.

«Счастлив выиграть награду лучшего бомбардира 2019 года по версии IFFHS», — написал Роналду в Instagram.

IFFHS учитывает только голы, забитые за сборную и клуб на международном уровне. Роналду в общей сложности забил 21 гол в 2019 году за сборную и в еврокубках. Футболист получил данную награду в пятый раз. Он становился ее обладателем в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.