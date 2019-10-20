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«Рома» в меньшинстве не смогла победить «Сампдорию»

17:57
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В матче 8-го тура чемпионата Италии «Сампдория» принимала «Рому». Встреча закончилась вничью со счетом 0:0.

Римляне заканчивали матч в меньшинстве: в концовке игры вторую желтую карточку получил нападающий Джастин Клайверт.

Чемпионат Италии. Серия А

8-й тур

«Сампдория» — «Рома» — 0:0

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Мурру, Мурильо, Колли, Бертолаччи (Экдаль, 73), Янкто, Виейра, Квальярелла, Габбьядини (Бонаццоли, 65), Ригони (Депаоли, 60).

«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Смоллинг, Флоренци (Перотти, 75), Спинаццола, Манчини, Кристанте (Пасторе, 8), Верету, Дзаньоло, Калинич (Джеко, 45+2), Клайверт.

Предупреждения: Виейра, 5. Клайверт, 31. Бертолаччи, 33. Манчини, 43. Берешиньски, 66. Перотти, 90+1.

Удаление: Клайверт, 86.

Судья: Мареска (Италия).

20 октября. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

«Кальяри» — «СПАЛ» — 2:0 (1:0)

Голы: Наингголан, 9 (1:0). Фараго, 67 (2:0).

«Кальяри»: Ольсен, Пизакане, Чеппителли, Пеллегрини, Чигарини, Кастро (Нандес, 46), Наингголан (Ионицэ, 71), Жоау Педру, Рог, Фараго (Клаван, 82), Симеоне.

«СПАЛ»: Бериша, Томович, Сала (Валоти, 60), Викари (Ционек, 65), Игор, Реца, Куртич, Миссироли, Вальдифиори (Мончини, 78), Флоккари, Петанья.

Предупреждения: Миссироли, 47. Томович, 54. Симеоне, 57. Игор, 59. Наингголан, 69. Пеллегрини, 83. Рог, 89. Ционек, 90. Валоти, 90+3.

Судья: Киффи (Италия).

20 октября. Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».

«Удинезе» — «Торино» — 1:0 (1:0)

Гол: Окака Чука, 42.

«Удинезе»: Муссо, Самир, Трост-Эконг, тер Авест (Бекао, 63), Опоку, Яяло (Уоллас, 73), Мандрагора, Сема, Окака Чука, де Пауль, Лазанья (Несторовски, 85).

«Торино»: Сиригу, Ансальди, Нкулу, Иццо, Лянко, Ринкон, Лаксальт (Миллико, 84), Базелли, Лукич (Дзадза, 46), Верди (Яго Фальке, 60), Белотти.

Предупреждения: Лукич, 26. Яяло, 40. Лаксальт, 55. Иццо, 57. Бекао, 74. Окака Чука, 80.

Судья: Абиссо (Италия).

20 октября. Удине. Стадион «Дачия Арена».

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2019-2020/

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