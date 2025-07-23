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23 июля 2025, 16:31

«Рома» планирует заключить контракт с защитником Гиларди

Павел Лопатко

«Рома» намерена подписать защитника «Вероны» Даниэле Гиларди, сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, переговоры по переходу 22-летнего итальянца находятся в завершающей стадии. Сумма трансфера может составить около 10 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в качестве бонусов.

В сезоне-2024/25 Гиларди в 34 матчах за «Верону» во всех турнирах не отметился результативными действиями. Он играет за этот клуб с июня 2022 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 5 миллионов евро.

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ФК Рома
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 Интер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
18
 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 19:30 Интер – Монца - : -
22.08 19:30 Удинезе – Комо - : -
22.08 21:45 Дженоа – Наполи - : -
22.08 21:45 Парма – Кальяри - : -
23.08 19:30 Фрозиноне – Ювентус - : -
23.08 19:30 Венеция – Лечче - : -
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23.08 21:45 Торино – Милан - : -
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