«Рома» планирует заключить контракт с защитником Гиларди

«Рома» намерена подписать защитника «Вероны» Даниэле Гиларди, сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, переговоры по переходу 22-летнего итальянца находятся в завершающей стадии. Сумма трансфера может составить около 10 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в качестве бонусов.

В сезоне-2024/25 Гиларди в 34 матчах за «Верону» во всех турнирах не отметился результативными действиями. Он играет за этот клуб с июня 2022 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 5 миллионов евро.