Фолоруншо будет играть за «Кальяри» на правах аренды
Полузащитник «Наполи» Майкл Фолоруншо проходит медицинское обследование в «Кальяри», сообщает Football Italia.
По данным источника, 27-летний итальянец будет играть в «Кальяри» на правах аренды. Планируется, что оформление сделки завершится 23 июля. Контракт будет предусматривать возможность выкупа спортивных прав на футболиста за 8 миллионов евро.
В сезоне-2024/25 Фолоруншо играл в аренде в «Фиорентине», в 26 матчах отметился 1 результативной передачей. Контракт хавбека с «Наполи» действует до 30 июня 2029 года.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 6 миллионов евро.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
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1
|Интер
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|0-0
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2
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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38 тур
|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
|- : -
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