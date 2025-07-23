Фолоруншо будет играть за «Кальяри» на правах аренды

Полузащитник «Наполи» Майкл Фолоруншо проходит медицинское обследование в «Кальяри», сообщает Football Italia.

По данным источника, 27-летний итальянец будет играть в «Кальяри» на правах аренды. Планируется, что оформление сделки завершится 23 июля. Контракт будет предусматривать возможность выкупа спортивных прав на футболиста за 8 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Фолоруншо играл в аренде в «Фиорентине», в 26 матчах отметился 1 результативной передачей. Контракт хавбека с «Наполи» действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 6 миллионов евро.