«Рома» объявила о травме своего новичка Бейли

«Рома» сообщила, что новичок команды Леон Бэйли 20 августа получил травму прямой мышцы бедра и теперь нуждается в дальнейших диагностических тестах.

28-летний ямайский полузащитник травмировался на первой тренировке в составе «Ромы», всего через несколько часов после того, как клуб объявил о его переходе на правах аренды из «Астон Виллы».

Футболист уже приступил к восстановительному лечению в тренировочном центре «Ромы». Не исключено, что он пропустит первые два тура серии А сезона-2025/26.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, стоимость аренды ямайца составит два миллиона евро, а сумма выкупа — 22 миллиона евро.

В сезоне-2024/25 Бэйли в 38 матчах во всех турнирах забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с «Астон Виллой» действует до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 28 миллионов евро.