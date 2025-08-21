Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Италия

21 августа 2025, 15:22

Президент «Наполи» рассказал, что «ПСЖ» предлагал 200 миллионов евро за Кварацхелию и Осимхена

Павел Лопатко

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что клуб мог бы продать полузащитника Хвичу Кварацхелию и Виктора Осимхена «ПСЖ» за 200 миллионов евро. Средств от этих сделок хватило бы для подписания нападающего Виктора Дьекереша.

«Мне пришлось отпустить Кварацхелию, потому что его агент угрожал применить статью 17 (позволяет игрокам в одностороннем порядке расторгать свои контракты с некоторыми условиями. — Прим. «СЭ»). После выдающегося первого сезона грузина мы сразу же начали переговоры о продлении контракта, увеличив ему зарплату и предложив значительную сумму. Однако у его агента, Мамуки Джугели, были другие планы в отношении себя и игрока», — цитирует Де Лаурентиса Corriere della Sera.

24-летний грузин Кварацхелия сейчас играет за «ПСЖ». Он перешел во французский клуб в январе 2025 года. 26-летний нигериец Осимхен в июле 2025 года был продан в «Галатарасай». По данным Transfermarkt, суммы сделок составили 70 и 75 миллионов евро.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Виктор Осимхен
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Аурелио Де Лаурентис
Читайте также
«Локомотив» не будет участвовать в гонке трансферов». Нагорных — о бюджете и Батракове
Высоту орбиты МКС скорректировали на 1,6 км перед заменой экипажа
Карпукаса почти подписали, и этим довольны не все, Тюкавина не будет, а контракт Караваева продлили. Что сейчас происходит в «Зените»
Утренний сбой на станции Кряж нарушил движение поездов в Самарской области
Два сотрудника МЧС погибли и еще четверо пострадали в ДТП в Грозном
«Атлетико» отказался продавать Альвареса в «Реал» за 150 миллионов евро
Популярное видео
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Рома» объявила о травме своего новичка Бейли

Берарди продлил контракт с «Сассуоло» до 2029 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 27 6 5 89-35 87
2
 Наполи 38 23 7 8 58-36 76
3
 Рома 38 23 4 11 59-31 73
4
 Комо 38 20 11 7 65-29 71
5
 Милан 38 20 10 8 53-35 70
6
 Ювентус 38 19 12 7 61-34 69
7
 Аталанта 38 15 14 9 51-36 59
8
 Болонья 38 16 8 14 49-46 56
9
 Лацио 38 14 12 12 41-40 54
10
 Удинезе 38 14 8 16 45-48 50
11
 Сассуоло 38 14 7 17 46-50 49
12
 Торино 38 12 9 17 44-63 45
13
 Парма 38 11 12 15 28-46 45
14
 Кальяри 38 11 10 17 40-53 43
15
 Фиорентина 38 9 15 14 41-50 42
16
 Дженоа 38 10 11 17 41-51 41
17
 Лечче 38 10 8 20 28-50 38
18
 Кремонезе 38 8 10 20 32-57 34
19
 Верона 38 3 12 23 25-61 21
20
 Пиза 38 2 12 24 26-71 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.05 21:45 Фиорентина – Аталанта 1 : 1
23.05 19:00 Болонья – Интер 3 : 3
23.05 21:45 Лацио – Пиза 2 : 1
24.05 16:00 Парма – Сассуоло 1 : 0
24.05 19:00 Наполи – Удинезе 1 : 0
24.05 21:45 Милан – Кальяри 1 : 2
24.05 21:45 Кремонезе – Комо 1 : 4
24.05 21:45 Лечче – Дженоа 1 : 0
24.05 21:45 Торино – Ювентус 2 : 2
24.05 21:45 Верона – Рома 0 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес

Интер

 17
Дониэлл Мален
Дониэлл Мален

Рома

 14
Анастасиос Дувикас
Анастасиос Дувикас

Комо

 14
П
Федерико Димарко
Федерико Димарко

Интер

 17
Арман Лорьенте
Арман Лорьенте

Сассуоло

 9
Николо Барелла
Николо Барелла

Интер

 8
И К Ж
Мариано Троило
Мариано Троило

Парма

 21 1 6
Уэсли Винисиус
Уэсли Винисиус

Рома

 30 1 5
Хакобо Рамон
Хакобо Рамон

Комо

 32 1 12
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости