Президент «Наполи» рассказал, что «ПСЖ» предлагал 200 миллионов евро за Кварацхелию и Осимхена

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что клуб мог бы продать полузащитника Хвичу Кварацхелию и Виктора Осимхена «ПСЖ» за 200 миллионов евро. Средств от этих сделок хватило бы для подписания нападающего Виктора Дьекереша.

«Мне пришлось отпустить Кварацхелию, потому что его агент угрожал применить статью 17 (позволяет игрокам в одностороннем порядке расторгать свои контракты с некоторыми условиями. — Прим. «СЭ»). После выдающегося первого сезона грузина мы сразу же начали переговоры о продлении контракта, увеличив ему зарплату и предложив значительную сумму. Однако у его агента, Мамуки Джугели, были другие планы в отношении себя и игрока», — цитирует Де Лаурентиса Corriere della Sera.

24-летний грузин Кварацхелия сейчас играет за «ПСЖ». Он перешел во французский клуб в январе 2025 года. 26-летний нигериец Осимхен в июле 2025 года был продан в «Галатарасай». По данным Transfermarkt, суммы сделок составили 70 и 75 миллионов евро.