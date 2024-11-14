Раньери прилетел в Рим для подписания контракта с «Ромой»

Итальянский специалист Клаудио Раньери прилетел в Рим. Страница ilRomanistaweb в твиттере опубликовала видео из аэропорта, где 73-летнего итальянца встретила толпа болельщиков и журналистов.

В среду стало известно, что Раньери подпишет контракт до конца сезона. Он сменит Ивана Юрича, которого уволили 10 ноября с поста главного тренера.

В мае 2024 года Раньери объявил об окончании тренерской карьеры. Последним его клубом был «Кальяри», который он тренировал с 2023 года.