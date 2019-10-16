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«Помните, что ничем не отличаетесь электрика, с которым вы дружите». Буффон — о том, как футбол меняет мировоззрение

13:00
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Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон отметил, что мир футбола иногда создает для игроков иллюзию того, что они являются особенными.

— Мир футбола постарается убедить вас в том, что вы особенный, но помните, что вы ничем не отличаетесь от человека в баре или электрика, с которым вы дружит, — приводит Marca слова Буффона.

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