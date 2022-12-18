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«Наполи» проиграл «Вильярреалу», Кварацхелия забил гол

Иван Шитик
Корреспондент
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«Наполи» проиграл «Вильярреалу» 17 декабря в товарищеском матче. Итальянский клуб уступил со счетом 2:3.

Один из голов в составе неаполитанцев забил грузискний вингер Хвича Кварацхелия. Также отличился форвард «наполи» Виктор Осимхен.

В составе «Вильярреала» забивали Этьен Капу, Николас Джексон и Херард Морено.

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Основные источники исследования

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32%

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3.10

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20%

1.72
Хвича Кварацхелия
ФК Вильярреал
ФК Наполи
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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Салернитана – Милан
 - : -
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Сассуоло – Сампдория
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Специя – Аталанта
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4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
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 - : -
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Лечче – Лацио
 - : -
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Хвича Кварацхелия

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Наполи

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Эмполи

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