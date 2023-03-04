«Лацио» прервал победную серию «Наполи». Неаполитанцы потерпели второе поражение в сезоне

«Наполи» проиграл «Лацио» в матче 25-го тура чемпионата Италии — 0:1. Встреча прошла на стадионе имени Диего Армандо Марадоны.

Единственный гол забил полузащитник Матиас Весино на 67-й минуте встречи.

Для неаполитанцев это поражение стало вторым в сезоне. Команда лидирует в чемпионате с 65 очками. «Лацио» обошел «Интер» и «Милан», поднявшись на второе место — 48 очков.