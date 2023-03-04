«Лацио» прервал победную серию «Наполи». Неаполитанцы потерпели второе поражение в сезоне
«Наполи» проиграл «Лацио» в матче 25-го тура чемпионата Италии — 0:1. Встреча прошла на стадионе имени Диего Армандо Марадоны.
Единственный гол забил полузащитник Матиас Весино на 67-й минуте встречи.
Для неаполитанцев это поражение стало вторым в сезоне. Команда лидирует в чемпионате с 65 очками. «Лацио» обошел «Интер» и «Милан», поднявшись на второе место — 48 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|25
|21
|2
|2
|58-16
|65
|
2
|Лацио
|25
|14
|6
|5
|41-19
|48
|
3
|Интер
|24
|15
|2
|7
|44-28
|47
|
4
|Милан
|24
|14
|5
|5
|41-30
|47
|
5
|Рома
|24
|13
|5
|6
|31-21
|44
|
6
|Аталанта
|24
|12
|5
|7
|42-28
|41
|
7
|Ювентус
|24
|15
|5
|4
|40-19
|35
|
8
|Болонья
|24
|10
|5
|9
|31-33
|35
|
9
|Торино
|24
|8
|7
|9
|26-29
|31
|
10
|Удинезе
|24
|7
|10
|7
|33-30
|31
|
11
|Монца
|24
|8
|5
|11
|28-34
|29
|
12
|Фиорентина
|24
|7
|7
|10
|27-30
|28
|
13
|Эмполи
|24
|6
|10
|8
|22-31
|28
|
14
|Сассуоло
|24
|7
|6
|11
|27-35
|27
|
15
|Лечче
|24
|6
|9
|9
|24-27
|27
|
16
|Салернитана
|24
|6
|6
|12
|28-44
|24
|
17
|Специя
|24
|4
|8
|12
|21-41
|20
|
18
|Верона
|24
|4
|5
|15
|20-37
|17
|
19
|Кремонезе
|24
|1
|9
|14
|19-43
|12
|
20
|Сампдория
|24
|2
|5
|17
|11-39
|11
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
|3.03
|22:45
|
Наполи – Лацио
|0 : 1
|4.03
|17:00
|
Монца – Эмполи
|- : -
|4.03
|20:00
|
Аталанта – Удинезе
|- : -
|4.03
|22:45
|
Фиорентина – Милан
|- : -
|5.03
|14:30
|
Специя – Верона
|- : -
|5.03
|17:00
|
Сампдория – Салернитана
|- : -
|5.03
|20:00
|
Интер – Лечче
|- : -
|5.03
|22:45
|
Рома – Ювентус
|- : -
|6.03
|20:30
|
Сассуоло – Кремонезе
|- : -
|6.03
|22:45
|
Торино – Болонья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|19
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|13
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|13
|1
|5
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|22
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|15
|1
|0
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