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Сегодня, 06:37

Спаллетти о матче с «Лацио»: «В этой игре мы принимали худшие решения в сезоне. Нам просто не хватило качества»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от «Лацио» (0:1) в 25-м туре чемпионата Италии.

«Просто не хватило качества. Мы делали передачи самым беспорядочным образом, мы торопились перемещаться по флангам, где мы могли двигаться лучше.

У нас было 3-4 шанса удачно сместиться в центр, но нам не хватило терпения и мы не сделали достаточно, чтобы освободить наших полузащитников. Ведь середина поля была ключевой в этой игре для обеих команд.

Как я и ожидал, «Лацио» часто будет действовать от обороны, но в этой игре мы принимали самые худшие решения в сезоне. Что я увидел положительного, так это голод, решимость, я не видел высокомерия и самонадеянности", — цитирует Спаллетти DAZN.

Для неаполитанцев это поражение стало вторым в сезоне. Команда лидирует в чемпионате с 65 очками. «Лацио» обошел «Интер» и «Милан», поднявшись на второе место — 48 очков.

ФК Лацио
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
0
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Серия А: «Наполи» проиграл «Лацио», «Рома» — «Ювентус» и другие матчи 25-го тура

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 25 21 2 2 58-16 65
2
 Лацио 25 14 6 5 41-19 48
3
 Интер 24 15 2 7 44-28 47
4
 Милан 24 14 5 5 41-30 47
5
 Рома 24 13 5 6 31-21 44
6
 Аталанта 24 12 5 7 42-28 41
7
 Ювентус 24 15 5 4 40-19 35
8
 Болонья 24 10 5 9 31-33 35
9
 Торино 24 8 7 9 26-29 31
10
 Удинезе 24 7 10 7 33-30 31
11
 Монца 24 8 5 11 28-34 29
12
 Фиорентина 24 7 7 10 27-30 28
13
 Эмполи 24 6 10 8 22-31 28
14
 Сассуоло 24 7 6 11 27-35 27
15
 Лечче 24 6 9 9 24-27 27
16
 Салернитана 24 6 6 12 28-44 24
17
 Специя 24 4 8 12 21-41 20
18
 Верона 24 4 5 15 20-37 17
19
 Кремонезе 24 1 9 14 19-43 12
20
 Сампдория 24 2 5 17 11-39 11
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3.03 22:45
Наполи – Лацио
 0 : 1
4.03 17:00
Монца – Эмполи
 - : -
4.03 20:00
Аталанта – Удинезе
 - : -
4.03 22:45
Фиорентина – Милан
 - : -
5.03 14:30
Специя – Верона
 - : -
5.03 17:00
Сампдория – Салернитана
 - : -
5.03 20:00
Интер – Лечче
 - : -
5.03 22:45
Рома – Ювентус
 - : -
6.03 20:30
Сассуоло – Кремонезе
 - : -
6.03 22:45
Торино – Болонья
 - : -
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 19
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 7
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 13 1 5
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 22 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 15 1 0
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