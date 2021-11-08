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Моуринью: «Я вынужден защищаться от недоброжелателей»

17:22
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуинью недоволен кадровой ситуацией в команде и трансферной политикой клуба. На фоне этого у него возник конфликт с руководством римского клуба.

«Я вынужден защищаться от недоброжелателей. Пока я не могу полностью разобраться в ситуации, но однажды мне все станет ясно», — цитирует португальца Football Italia.

В Италии ходят слухи о разногласиях между тренером и директором Тьягу Пинту, и хотя официально обе стороны это опровергают, никого это не вводит в заблуждение.

Моуриньо недоволен уровнем игроков, которые находятся в его распоряжении, а Пинту считает, что его соотечественник ищет причину неудач не там, где надо.

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Иван Шитик все материалы автора

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