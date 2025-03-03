«Милан» продлил контракт с Рейндерсом до 2030 года
Полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба итальянской команды.
Отмечается, что новое соглашение рассчитано до конца июня 2030 года.
26-летний нидерландец выступает за «Милан» с 2023 года, куда он перешел из АЗ. В этом сезоне на его счету 40 матчей во всех турнирах, в которых он забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи.
Рейндерс является лучшим бомбардиром команды в текущем розыгрыше серии А с 8 голами. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость футболиста в 50 миллионов евро.
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15
|Фиорентина
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16
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|0-0
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17
|Лечче
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|0-0
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18
|Венеция
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|0-0
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19
|Фрозиноне
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|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
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|Удинезе – Комо
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|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
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|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
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|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
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|24.08
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|Болонья – Лацио
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