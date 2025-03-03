«Милан» продлил контракт с Рейндерсом до 2030 года

Полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба итальянской команды.

Отмечается, что новое соглашение рассчитано до конца июня 2030 года.

26-летний нидерландец выступает за «Милан» с 2023 года, куда он перешел из АЗ. В этом сезоне на его счету 40 матчей во всех турнирах, в которых он забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи.

Рейндерс является лучшим бомбардиром команды в текущем розыгрыше серии А с 8 голами. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость футболиста в 50 миллионов евро.