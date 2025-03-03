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3 марта 2025, 21:43

Мойзе Кину из «Фиорентины» разрешили вернуться к тренировкам после травмы головы

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин получил разрешение на возвращение к тренировкам после травмы головы, сообщает пресс-служба флорентийцев.

24-летний итальянец 23 февраля получил удар коленом в голову в матче против «Вероны» (0:1) в 26-м туре серии А. Футболист вернулся на поле, но спустя несколько минут потерял сознание и упал на газон. Его увезли на машине скорой помощи. День спустя Кина выписали из больницы.

Нападающий выступает за «Фиорентину» с лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и сделал две результативные передачи.

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Мойзе Кин
Футбол
ФК Фиорентина
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