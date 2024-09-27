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27 сентября, 23:43

«Милан» разгромил «Лечче» благодаря голам Мораты, Эрнандеса и Пулишича

Руслан Минаев
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«Милан» победил «Лечче» — 3:0. 27 сентября 2024 года.
Фото Reuters

«Милан» дома разгромил «Лечче» в матче 6-го тура серии А — 3:0.

Хозяева забили три мяча за 5 минут в концовке первого тайма. У «россонери» отметились Альваро Мората, Тео Эрнандес и Кристиан Пулишич.

В концовке встречи прямую красную карточку получил игрок «Милана» Давиде Бартезаги.

«Милан» одержал третью победу подряд. Команда Паулу Фонсеки набрала 11 очков и занимает второе место в таблице серии А. «Лечче» с 5 очками — на 17-й строчке.

Италия. Серия А. 6-й тур
27 сент, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
3:0
Лечче

ФК Лечче
ФК Милан
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Милан 6 3 2 1 14-7 11
2
 Торино 5 3 2 0 8-5 11
3
 Наполи 5 3 1 1 9-4 10
4
 Удинезе 5 3 1 1 7-7 10
5
 Ювентус 5 2 3 0 6-0 9
6
 Эмполи 5 2 3 0 5-2 9
7
 Интер 5 2 2 1 10-5 8
8
 Лацио 5 2 1 2 9-8 7
9
 Аталанта 5 2 0 3 10-11 6
10
 Рома 5 1 3 1 5-3 6
11
 Верона 5 2 0 3 8-8 6
12
 Болонья 5 1 3 1 6-8 6
13
 Фиорентина 5 1 3 1 7-7 6
14
 Парма 5 1 2 2 8-9 5
15
 Лечче 6 1 2 3 3-11 5
16
 Комо 5 1 2 2 6-9 5
17
 Дженоа 5 1 2 2 4-7 5
18
 Венеция 5 1 1 3 3-8 4
19
 Монца 5 0 3 2 4-6 3
20
 Кальяри 5 0 2 3 1-8 2
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27.09 21:45
Милан – Лечче
 3 : 0
28.09 16:00
Удинезе – Интер
 - : -
28.09 19:00
Дженоа – Ювентус
 - : -
28.09 21:45
Болонья – Аталанта
 - : -
29.09 13:30
Торино – Лацио
 - : -
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Рома – Венеция
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 4
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 4
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

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Нуну Тавареш

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Лацио

 3
Давид Нерес

Давид Нерес

Наполи

 3
Дарко Лазович

Дарко Лазович

Верона

 3
И К Ж
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 5 1 1
Патрик Доргу

Патрик Доргу

Лечче

 5 1 1
Давиде Бартесаги

Давиде Бартесаги

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 1 1 0
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