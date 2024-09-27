«Милан» разгромил «Лечче» благодаря голам Мораты, Эрнандеса и Пулишича

«Милан» дома разгромил «Лечче» в матче 6-го тура серии А — 3:0.

Хозяева забили три мяча за 5 минут в концовке первого тайма. У «россонери» отметились Альваро Мората, Тео Эрнандес и Кристиан Пулишич.

В концовке встречи прямую красную карточку получил игрок «Милана» Давиде Бартезаги.

«Милан» одержал третью победу подряд. Команда Паулу Фонсеки набрала 11 очков и занимает второе место в таблице серии А. «Лечче» с 5 очками — на 17-й строчке.