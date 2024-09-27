«Асколи» отправил в отставку Массимо Карреру
«Асколи» отправил в отставку итальянского специалиста Массимо Карреру, сообщает пресс-служба клуба Серии С.
На место 60-летнего специалиста назначен экс-игрок «Лацио» Кристиан Ледесма.
Каррера возглавил «Асколи» в марте 2024 года после трехлетней паузы в тренерской карьере. В нынешнем сезоне команда под его руководством набрала восемь очков в шести матчах третьего по силе дивизиона Италии.
В России Каррера известен по своей работе в московском «Спартаке» с августа 2016-го по октябрь 2018 года. Во главе с ним красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/17.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Торино
|5
|3
|2
|0
|8-5
|11
|
2
|Наполи
|5
|3
|1
|1
|9-4
|10
|
3
|Удинезе
|5
|3
|1
|1
|7-7
|10
|
4
|Ювентус
|5
|2
|3
|0
|6-0
|9
|
5
|Эмполи
|5
|2
|3
|0
|5-2
|9
|
6
|Милан
|5
|2
|2
|1
|11-7
|8
|
7
|Интер
|5
|2
|2
|1
|10-5
|8
|
8
|Лацио
|5
|2
|1
|2
|9-8
|7
|
9
|Аталанта
|5
|2
|0
|3
|10-11
|6
|
10
|Рома
|5
|1
|3
|1
|5-3
|6
|
11
|Верона
|5
|2
|0
|3
|8-8
|6
|
12
|Болонья
|5
|1
|3
|1
|6-8
|6
|
13
|Фиорентина
|5
|1
|3
|1
|7-7
|6
|
14
|Парма
|5
|1
|2
|2
|8-9
|5
|
15
|Лечче
|5
|1
|2
|2
|3-8
|5
|
16
|Комо
|5
|1
|2
|2
|6-9
|5
|
17
|Дженоа
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|
18
|Венеция
|5
|1
|1
|3
|3-8
|4
|
19
|Монца
|5
|0
|3
|2
|4-6
|3
|
20
|Кальяри
|5
|0
|2
|3
|1-8
|2
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.09
|21:45
|
Милан – Лечче
|- : -
|28.09
|16:00
|
Удинезе – Интер
|- : -
|28.09
|19:00
|
Дженоа – Ювентус
|- : -
|28.09
|21:45
|
Болонья – Аталанта
|- : -
|29.09
|13:30
|
Торино – Лацио
|- : -
|29.09
|16:00
|
Рома – Венеция
|- : -
|29.09
|16:00
|
Комо – Верона
|- : -
|29.09
|19:00
|
Эмполи – Фиорентина
|- : -
|29.09
|21:45
|
Наполи – Монца
|- : -
|30.09
|21:45
|
Парма – Кальяри
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|4
|
|
Валентин Кастельянос
Лацио
|3
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|3
|
|
Давид Нерес
Наполи
|3
|
|
Дарко Лазович
Верона
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|4
|1
|1
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|3
|1
|0
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